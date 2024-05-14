Ольга Бузова получила премию "Легенда ТВ" за 20-летний стаж работы на российском телевидении

Ольга Бузова стала "Легендой ТВ" за солидный стаж работы на телевидении

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

38-летняя Ольга Бузова собирается отмечать свой 20-летний юбилей работы на российском ТВ.

Фото: https://www.instagram.com/buzova86 by Инстаграмм Ольги Бузовой is licensed under public doman

Ольга Бузова опубликовала фото в "Инстаграме"* с наградой в руках. Ей вручили премию "Легенда ТВ".

"Завтра состоится мой большой юбилей, мои 20 лет на телевидении!" — написала звезда под фото.

Ольга рассказала, что за 20 лет она вела ТВ-шоу, участвовала в различные проектах, снималась в кино, пела на сцене.

"Это только начало", — пообещала Бузова.

Ранее актриса Мария Шукшина опубликовала пост с критикой признания Ольги Бузовой лучшей телеведущей страны.