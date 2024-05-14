Эммануэль Макрон обещал Украине поставки оружия

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Во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон провёл телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Как сообщили в Елисейском дворце, они обсудили детали поставок военной помощи Киеву.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В канцелярии французского лидера рассказали, что "президент Франции пояснил детали поставок в ближайшие дни и недели для поддержки военных усилий Украины". Макрон заверил Зеленского, что Париж и его партнёры готовы оказать Киеву "любую необходимую поддержку".

Также президент Франции подчеркнул, что "любые полезные дипломатические инициативы должны быть предприняты для переговоров, при условии соблюдения международного права и законных интересов Украины".

В то же время президент Франции, ранее неоднократно заявлявший о готовности отправить войска на Украину, в разговоре с Зеленским об этом не заявлял.