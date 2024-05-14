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Стало известно, может ли стресс спровоцировать болезнь Альцгеймера

AN: стресс в среднем возрасте может повысить риск развития болезни Альцгеймера

1:38
Наука

Исследователи из Университета Помпеу Фабра в Барселоне выяснили, что стрессовые события могут действительно способствовать развитию болезни Альцгеймера, но только если они произошли в детстве или в среднем возрасте. Эти результаты были опубликованы в журнале Annals of Neurology (AN).

AN: стресс в среднем возрасте может повысить риск развития болезни Альцгеймера
Фото: Wikipedia by Vosicos635 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В исследовании приняли участие 1290 человек, у которых был повышенный риск развития болезни Альцгеймера. Ученые собрали данные о состоянии здоровья участников и попросили их рассказать, переживали ли они когда-либо травматические или стрессовые события, а также указать, в каком возрасте это произошло.

У подгруппы из 393 человек были взяты образцы спинномозговой жидкости для анализа концентрации аномальных белков (амилоидов и тау), связанных с болезнью Альцгеймера. Также исследователи проверили наличие воспаления в мозге участников, которое является дополнительным фактором риска развития заболевания.

Результаты показали, что стрессовые события, произошедшие в детстве и среднем возрасте, были связаны с биологическими маркерами болезни Альцгеймера, такими как накопление токсичных белков в мозге. Однако стресс не оказал влияния на объем серого вещества мозга, где сосредоточены тела нейронов.

Было установлено, что травматические события коррелировали с большей концентрацией нежелательных белков, воспалением и уменьшением количества серого вещества только у тех, у кого в анамнезе были психические расстройства.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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