Авербух объяснил, почему разница в возрасте между ним и его женой Лизой Арзамасовой не чувствуется

Авербух мечтает окружить Арзамасову и детьми, и любовью: чтобы и без меня всё было

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Известный хореограф-постановщик и олимпийский призёр в танцах на льду Илья Авербух открыто рассказал о своих отношениях с супругой Елизаветой Арзамасовой.

Фото: VK-аккаунт Лизы Арзамасовой is licensed under public domain

Авербух признался, что счастлив, что их судьбы связаны вместе, и он будет делать все возможное, чтобы создать для супруги хорошие условия в жизни.

В хотя пара имеет разницу в возрасте, они счастливы вместе и разница незначительна. Они разделяют общие интересы, такие как любовь к поэзии и музыке, включая работы Леонида Высоцкого и Булата Окуджавы.

"Всегда есть это пресловутое отягчающее «но». В нашей ситуации, естественно, это разница в возрасте. Но она между нами абсолютно не чувствуется. Большое спасибо Лизиной маме, потому что она привила ей большую любовь и к поэзии, и к литературе. Именно в этом мы очень близки", - сказал Авербух в YouTube-шоу «Бес комментариев».

Авербух благодарит за это маму Елизаветы, которая внушила дочери любовь к искусству и литературе.

Он также отмечает, что у них прекрасное общение, однако Арзамасова имеет свой круг друзей и занятий и она показывает ему это в социальных сетях.

Авербух добавил, что стремится быть поддержкой для своей жены и создавать окружающую среду, полную любви и заботы, даже в его отсутствие.

"Я должен сделать просто задел как мужчина, для того, чтобы и без меня всё было на месте. Чтобы и детьми была окружена, и любовью», - добавил Авербух.

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