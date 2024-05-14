Авербух объяснил, почему разница в возрасте между ним и его женой Лизой Арзамасовой не чувствуется

Известный хореограф-постановщик и олимпийский призёр в танцах на льду Илья Авербух открыто рассказал о своих отношениях с супругой Елизаветой Арзамасовой.
Авербух признался, что счастлив, что их судьбы связаны вместе, и он будет делать все возможное, чтобы создать для супруги хорошие условия в жизни.
В хотя пара имеет разницу в возрасте, они счастливы вместе и разница незначительна. Они разделяют общие интересы, такие как любовь к поэзии и музыке, включая работы Леонида Высоцкого и Булата Окуджавы.
"Всегда есть это пресловутое отягчающее «но». В нашей ситуации, естественно, это разница в возрасте. Но она между нами абсолютно не чувствуется. Большое спасибо Лизиной маме, потому что она привила ей большую любовь и к поэзии, и к литературе. Именно в этом мы очень близки", - сказал Авербух в YouTube-шоу «Бес комментариев».
Авербух благодарит за это маму Елизаветы, которая внушила дочери любовь к искусству и литературе.
Он также отмечает, что у них прекрасное общение, однако Арзамасова имеет свой круг друзей и занятий и она показывает ему это в социальных сетях.
Авербух добавил, что стремится быть поддержкой для своей жены и создавать окружающую среду, полную любви и заботы, даже в его отсутствие.
"Я должен сделать просто задел как мужчина, для того, чтобы и без меня всё было на месте. Чтобы и детьми была окружена, и любовью», - добавил Авербух.
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