Депутат Госдумы Михаил Делягин — один из наиболее влиятельных экономистов этатистского направления, прокомментировал на своём канале в Дзен назначение Андрея Белоусова, которого он хорошо знает как экономиста.
Делягин напомнил, что Белоусов работал в сфере экономики с 1997 года и его отчеты были лучшими в стране. Он напомнил, что экономист Сердюков (бывший министр обороны до 2012 года) разрушил сложившиеся военные группировки и обеспечил социальное обеспечение армии. В то же время экономист Белоусов будет решать проблемы, о которых российское общество дискутирует уже два года.
Делягин охарактеризовал Белоусова как честного и профессионального экономиста, что позволит снизить масштабы нецелевого использования бюджетных средств. Он полагает, что Белоусов логичен и рационален, что позволит более эффективно решать задачи по обеспечению обороноспособности страны. Белоусов будет осуществлять изменения плавно, без разрушения, что позволит преобразовать механизм и обеспечить обороноспособность страны.
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