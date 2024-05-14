Михаил Делягин рассказал о задачах Белоусова на посту министра обороны

1:14 Your browser does not support the audio element. Общество

Депутат Госдумы Михаил Делягин — один из наиболее влиятельных экономистов этатистского направления, прокомментировал на своём канале в Дзен назначение Андрея Белоусова, которого он хорошо знает как экономиста.

Фото: http://government.ru/news/40468/ by Пресс-служба промышленности РФ

Делягин напомнил, что Белоусов работал в сфере экономики с 1997 года и его отчеты были лучшими в стране. Он напомнил, что экономист Сердюков (бывший министр обороны до 2012 года) разрушил сложившиеся военные группировки и обеспечил социальное обеспечение армии. В то же время экономист Белоусов будет решать проблемы, о которых российское общество дискутирует уже два года.

Делягин охарактеризовал Белоусова как честного и профессионального экономиста, что позволит снизить масштабы нецелевого использования бюджетных средств. Он полагает, что Белоусов логичен и рационален, что позволит более эффективно решать задачи по обеспечению обороноспособности страны. Белоусов будет осуществлять изменения плавно, без разрушения, что позволит преобразовать механизм и обеспечить обороноспособность страны.