Нефтяной кризис: морской экспорт России достиг минимума за восемь недель. Упали поставки через Балтику

Морской экспорт российской нефти составил 3,24 миллиона баррелей в день

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Согласно данным, опубликованным Bloomberg, за прошедшую неделю, завершившуюся 12 мая, объём морского экспорта российской нефти составил 3,24 миллиона баррелей в день, что является самым низким показателем за последние восемь недель.

Фото: navy.mil by Эндрю М. Мейерсом (ВМС США) is licensed under public domain

Среднее значение за последние четыре недели также уменьшилось до минимума за последние десять недель. Это снижение объясняется уменьшением числа танкеров, выходящих из портов Балтики, таких как Приморск и Усть-Луга, а также Мурманска.

Кроме того, среднее значение за четыре недели ниже целевого уровня на 10 тысяч баррелей в день. Эта тенденция может указывать на углубление сокращения добычи нефти, на которое пошла Москва после переговоров с партнерами по ОПЕК+.