В Приморье автоподставщик предстанет перед судом — он обманул пять страховых компаний на 7,5 млн рублей

Завершено расследование уголовного дела против 37-летнего жителя Владивостока, обвиняемого в мошенничестве с автостраховками. Дело передано на рассмотрение в Первореченский районный суд Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
По данным следствия, общий ущерб, нанесенный пяти страховым компаниям, составляет более 7,5 млн рублей.
Противоправная деятельность мужчины была прервана силами отдела по борьбе с преступлениями, связанными с автотранспортом Управления уголовного розыска. Согласно следствию, начиная с января 2020 года и до апреля 2022 года, обвиняемый занимался хищением денежных средств, инсценируя аварии для получения страховых выплат. Его причастность к 40 автоподставам уже доказана.
В ходе обысков в автопарке мошенника были обнаружены восемь автомобилей японского производства, использовавшихся для симуляции ДТП, зарегистрированных на имя его и его супруги.
В процессе следствия были допрошены 42 человека и проведено 37 осмотров мест происшествий. На имущество обвиняемого, включая транспортные средства и денежные средства в российской и иностранной валюте, был наложен арест по инициативе следователя.
Теперь дело о страховом мошенничестве будет рассматриваться по существу в Первореченском районном суде Владивостока по части 4 статьи 159.5 УК РФ.
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