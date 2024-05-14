Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не только буксировка: в каких случаях нужно включать "N" на АКПП
Почему кошка приходит спать к вам в постель: самые распространенные причины
Кофе с корицей и мороженым: приятное начало дня
Певица Максим рассказала, что ей не нужно лечение от алкогольной зависимости
Эксперт: уровень безработицы в России находится на аномально низком уровне
Украсьте сад агростеммой
Тихон Жизневский заявил, что майор Гром станет эмоциональнее
Справляемся со стрессовым перееданием: понимание и Решения
В Афинах захотели избавиться от чрезмерного количества туристов
В Приморье автоподставщик предстанет перед судом — он обманул пять страховых компаний на 7,5 млн рублей

Полиция Приморья передала в суд уголовное дело о серии из 40 автоподстав

1:47
Страхование

Завершено расследование уголовного дела против 37-летнего жителя Владивостока, обвиняемого в мошенничестве с автостраховками. Дело передано на рассмотрение в Первореченский районный суд Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Полиция Приморья передала в суд уголовное дело о серии из 40 автоподстав
Фото: freepik.com by jcomp is licensed under public domain

По данным следствия, общий ущерб, нанесенный пяти страховым компаниям, составляет более 7,5 млн рублей.

Противоправная деятельность мужчины была прервана силами отдела по борьбе с преступлениями, связанными с автотранспортом Управления уголовного розыска. Согласно следствию, начиная с января 2020 года и до апреля 2022 года, обвиняемый занимался хищением денежных средств, инсценируя аварии для получения страховых выплат. Его причастность к 40 автоподставам уже доказана.

В ходе обысков в автопарке мошенника были обнаружены восемь автомобилей японского производства, использовавшихся для симуляции ДТП, зарегистрированных на имя его и его супруги.

В процессе следствия были допрошены 42 человека и проведено 37 осмотров мест происшествий. На имущество обвиняемого, включая транспортные средства и денежные средства в российской и иностранной валюте, был наложен арест по инициативе следователя.

Теперь дело о страховом мошенничестве будет рассматриваться по существу в Первореченском районном суде Владивостока по части 4 статьи 159.5 УК РФ.

Ранее житель Бурятии отсудил у страховой компании более полумиллиона рублей после ДТП.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Певица Любовь Успенская обратилась к Киркорову: "Если тебе нужны деньги на брюки, то скажи мне"

Певица Любовь Успенская призналась, что ждала перемен в характере Филиппа Киркорова после скандала с "голой вечеринкой".

Любовь Успенская пожаловалась на Филиппа Киркорова
Как использовать дополнительные режимы автоматической коробки передач
Не только для "автоматов": секретные режимы вашего авто, о которых вы не знали
Можно ли сыпать золу под виноград?
Эти растения очень любят золу
Госсекретарь на Украине. В огороде бузина, а в Киеве "дядька Блинкен" Дмитрий Плотников Грузия принимает меры купирования госпереворота по украинскому сценарию Любовь Степушова Залог нашей победы в СВО — полное доверие власти и народа Виктор Пахомов
Певец ЮрКисс рассказал, что Шаман "обманул" его отца перед концертом в Донбассе
Идеальная кличка для питомца: эти варианты вызовут всеобщий восторг
Страшное отравление и кошачий наркотрип: почему нельзя кормить питомца из пластиковой миски
Страшное отравление и кошачий наркотрип: почему нельзя кормить питомца из пластиковой миски
Последние материалы
Президент Владимир Путин проводит первое заседание нового правительства РФ
Полиция Приморья передала в суд уголовное дело о серии из 40 автоподстав
Авербух мечтает окружить Арзамасову и детьми, и любовью: чтобы и без меня всё было
Михаил Делягин рассказал о задачах Белоусова на посту министра обороны
В Тбилиси опять пытаются устроить "майдан"
Эммануэль Макрон обещал Украине поставки оружия
Стало известно, когда лучше покупать авиабилеты
Морской экспорт российской нефти составил 3,24 миллиона баррелей в день
Ольга Бузова стала "Легендой ТВ" за солидный стаж работы на телевидении
Какие овощи можно сеять при температуре воздуха от +5 до +15 градусов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников