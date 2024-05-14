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Лучшее время для бронирования авиабилетов: советы экспертов

Стало известно, когда лучше покупать авиабилеты

3:15
Туризм

Лучше всего бронировать авиабилеты за месяц-полтора до отпуска. Об этом "Газете.Ru" сообщили эксперты сервиса путешествий tutu.

Стало известно, когда лучше покупать авиабилеты
Фото: www.flickr.com by Alan Levine from Mortlach, Canada is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Если вы не уверены в точных датах поездки, рекомендуется воспользоваться услугой бронирования авиабилетов с фиксированной ценой и возможностью оплаты позже. Эксперты также советуют покупать билеты с возможностью полного возврата стоимости на случай переноса поездки.

Они отмечают, что стоит приобретать билеты туда и обратно у одной авиакомпании, так как перевозчики часто снижают цены на такие билеты.

Если вы готовы к быстрой поездке, можно поискать билеты незадолго до вылета. Иногда авиабилеты по выгодной цене появляются прямо перед вылетом из-за недозагрузки самолета.

"Для тех, кто готов вылететь в ближайшие дни, могут подойти чартерные рейсы. Билеты на чартеры обычно дешевле регулярных рейсов. Чем ближе время отправления, тем ниже цена", — отмечают эксперты. Однако у чартеров есть минусы: билеты нельзя вернуть или обменять, и время или аэропорт вылета/прилета могут измениться за 1-2 дня до отправления.

Эксперты также рекомендуют следить за распродажами и акциями авиакомпаний. Не стоит покупать билеты в пятницу, субботу и воскресенье, так как в эти дни они самые дорогие.

"Еще один способ сэкономить — вылет из подмосковных аэропортов, например, из Калуги. Билеты могут быть дешевле, но рейсов меньше, чем из московских аэропортов. Для поездок в СНГ стоит рассмотреть рейсы из аэропорта Жуковский, где часто бывают бюджетные предложения", — рассказали специалисты.

Если вы планируете путешествие на поезде, эксперты советуют выбирать билеты на будние или непраздничные дни, так как стоимость зависит от даты и времени отправления.

Рекомендуется выбирать верхнюю полку, так как она обычно дешевле. Путешествуя с ребенком до 10 лет, оформляйте на него нижнее место, а на себя верхнее — так выгоднее.

"Обращайте внимание на скидки и специальные тарифы. Дети до 5 лет путешествуют бесплатно, с 5 до 10 лет — со скидкой до 65%. Для пассажиров старше 60 лет есть тариф Senior, для пассажиров 10-21 года — тариф Junior. С 1 сентября по 31 мая билеты для школьников 10-17 лет продаются со скидкой 50%", — советуют эксперты.

Если вы уверены в поездке, специалисты рекомендуют покупать невозвратные билеты, что позволит сэкономить 10-20% стоимости. Вернуть такой билет можно только в случае болезни пассажира (с документальным подтверждением) или отмены поезда.

Эксперты также советуют комбинировать поезд и самолет. Иногда выгоднее долететь до Санкт-Петербурга и вернуться на "Сапсане" или наоборот, чем покупать билет на "Сапсан" туда и обратно.

Ранее россиянам дали советы, как быстро освоить иностранный язык перед поездкой.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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