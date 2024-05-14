Ароматный молочный картофельный суп с луком-пореем: порадуйте себя чем-то новеньким
Рецепт картофельного супа с луком-пореем на сгущёнке
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Попробуйте приготовить этот полезный картофельный суп с луком-пореем, в нём содержится меньше жира, при этом он хорошо согревает!
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Ингредиенты
- 1 банка сгущёнки
- 5 чашек нарезанного кубиками картофеля
- 4 чашки куриного или овощного бульона
- 1–1/2 стакана обезжиренного молока
- 1 средняя луковица, нарезанная
- 3 столовые ложки цельнозерновой или ореховой муки
- 2 столовые ложки оливкового масла
- 3/4 чайной ложки соли
- 1/2 чайной ложки чесночного порошка
- 1/2 чайной ложки перца
- 1/8 чайной ложки соуса из острого перца
- 1/8 чайной ложки вустерского соуса
- 2 средних лука-порея, крупно нарезанных
- 2 лавровых листа
- Немного молотого мускатного ореха
- Оливковое масло
Приготовление
- Добавьте в сковороду немного оливкового масла, затем потушите лук-порей в течение пяти минут.
- В кастрюле обжарьте муку и чесночный порошок на масле около двух минут, постепенно влейте бульон.
- Добавьте лавровый лист, соль, перец, острый соус, вустерский соус и мускатный орех. Доведите до кипения и варите пару минут, пока смесь не загустеет.
- Добавьте картофель и лук-порей и снова доведите до кипения.
- Уменьшите огонь, затем накройте крышкой и варите 15–20 минут. Добавьте молоко и сгущёнку.
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