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Ароматный молочный картофельный суп с луком-пореем: порадуйте себя чем-то новеньким

Рецепт картофельного супа с луком-пореем на сгущёнке

1:34
Еда

Попробуйте приготовить этот полезный картофельный суп с луком-пореем, в нём содержится меньше жира, при этом он хорошо согревает!

Рецепт картофельного супа с луком-пореем на сгущёнке
Фото: commons.wikimedia.org by Miansari66 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

  • 1 банка сгущёнки
  • 5 чашек нарезанного кубиками картофеля
  • 4 чашки куриного или овощного бульона
  • 1–1/2 стакана обезжиренного молока
  • 1 средняя луковица, нарезанная
  • 3 столовые ложки цельнозерновой или ореховой муки
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 3/4 чайной ложки соли
  • 1/2 чайной ложки чесночного порошка
  • 1/2 чайной ложки перца
  • 1/8 чайной ложки соуса из острого перца
  • 1/8 чайной ложки вустерского соуса
  • 2 средних лука-порея, крупно нарезанных
  • 2 лавровых листа
  • Немного молотого мускатного ореха
  • Оливковое масло

Приготовление

  1. Добавьте в сковороду немного оливкового масла, затем потушите лук-порей в течение пяти минут.
  2. В кастрюле обжарьте муку и чесночный порошок на масле около двух минут, постепенно влейте бульон.
  3. Добавьте лавровый лист, соль, перец, острый соус, вустерский соус и мускатный орех. Доведите до кипения и варите пару минут, пока смесь не загустеет.
  4. Добавьте картофель и лук-порей и снова доведите до кипения.
  5. Уменьшите огонь, затем накройте крышкой и варите 15–20 минут. Добавьте молоко и сгущёнку.
Вкусный КАРТОФЕЛЬНЫЙ СУП за 30 минут
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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