Ароматный молочный картофельный суп с луком-пореем: порадуйте себя чем-то новеньким

Рецепт картофельного супа с луком-пореем на сгущёнке

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Попробуйте приготовить этот полезный картофельный суп с луком-пореем, в нём содержится меньше жира, при этом он хорошо согревает!

Фото: commons.wikimedia.org by Miansari66 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

1 банка сгущёнки

5 чашек нарезанного кубиками картофеля

4 чашки куриного или овощного бульона

1–1/2 стакана обезжиренного молока

1 средняя луковица, нарезанная

3 столовые ложки цельнозерновой или ореховой муки

2 столовые ложки оливкового масла

3/4 чайной ложки соли

1/2 чайной ложки чесночного порошка

1/2 чайной ложки перца

1/8 чайной ложки соуса из острого перца

1/8 чайной ложки вустерского соуса

2 средних лука-порея, крупно нарезанных

2 лавровых листа

Немного молотого мускатного ореха

Оливковое масло

Приготовление

Добавьте в сковороду немного оливкового масла, затем потушите лук-порей в течение пяти минут. В кастрюле обжарьте муку и чесночный порошок на масле около двух минут, постепенно влейте бульон. Добавьте лавровый лист, соль, перец, острый соус, вустерский соус и мускатный орех. Доведите до кипения и варите пару минут, пока смесь не загустеет. Добавьте картофель и лук-порей и снова доведите до кипения. Уменьшите огонь, затем накройте крышкой и варите 15–20 минут. Добавьте молоко и сгущёнку.