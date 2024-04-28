Повышение ставки по семейной ипотеке до 12% с 1 июля: что нужно знать

По информации "Известий", ссылающихся на источники около Министерства финансов, предлагается повышение ставки по ипотеке для семей с детьми старше шести лет.
Увеличение ставок до 12 процентов может вступить в силу после 1 июля в рамках обсуждения продления программы до 2030 года. Такая мера направлена на то, чтобы сделать ипотеку более целевой и сократить финансовую нагрузку на государственный бюджет. Кроме того, она должна исключить заемщиков, использующих ипотеку для покупки недвижимости в инвестиционных целях, а также уменьшить объем субсидируемых ипотечных кредитов на первичном рынке.
В пресс-службе Минфина подчеркнули, что инициатива пока не окончательно сформирована.
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