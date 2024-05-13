Рост ипотечного кредитования ВТБ в 2024: выдача кредитов на частные дома увеличилась на 40%

Выдача ипотек на частные дома увеличилась на 40% в 2024 году

1:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

С начала года и до апреля ВТБ выдал свыше 3,2 тысячи кредитов на приобретение частных домов и индивидуальное строительство жилья, на общую сумму более 19 миллиардов рублей, что на 40% превышает показатели прошлого года.

Фото: Министерство имущественных отношений Московской Области is licensed under Public domain

За первые четыре месяца 2024 года банк предоставил кредиты на сумму свыше 290 миллиардов рублей для индивидуального жилищного строительства и покупки готовых домов, что на 12% больше по сравнению с прошлым годом. ВТБ ожидает, что к концу 2024 года сумма ипотеки на строительство достигнет рекордных 1 триллион рублей, по словам Сергея Бабина, начальника управления ипотечного кредитования ВТБ.

В прошлом году объем выданных ипотек на загородную недвижимость увеличился более чем на 70%, достигнув 822 миллиардов рублей, при этом более 65% кредитов были выданы на строительство. Банк отмечает высокий потенциальный спрос на загородное жилье.

Особенно высокий спрос на ипотеку частных домов и жилья под строительство наблюдается в Москве и Московской области. Только за первые четыре месяца года ВТБ выдал ипотек на сумму свыше 3,8 миллиарда рублей в этих регионах. Также активность заемщиков высока в Татарстане, Санкт-Петербурге с Ленинградской областью и Краснодарском крае.

Эксперты прогнозируют, что в 2024 году стоимость обслуживания загородного жилья может возрасти на 15% из-за роста цен на услуги управляющих компаний, энергоресурсы и стройматериалы, а также повышения требований к качеству услуг.