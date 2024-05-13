Трагедия в Рио-де-Жанейро: израильская туристка погибла, спасаясь от предполагаемого грабителя

Туристка упала с эстакады, пытаясь убежать от грабителя в Бразилии, и не выжила

0:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Израильская туристка погибла в Рио-де-Жанейро, упав с эстакады в попытке уйти от человека на мотоцикле, которого она приняла за грабителя.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Согласно сообщению The Times of Israel, трагедия произошла 6 мая. 22-летняя Альма Бохадана находилась в компании Дэна Хена, когда они заметили приближение мотоциклиста. В панике она перелезла через забор и упала с высоты 15 метров. Несмотря на попытки спасения, девушке помочь не удалось.

После инцидента Хен был трижды допрошен полицией. Он подтвердил, что оба были в состоянии страха, однако не смог уточнить, действительно ли мотоциклист представлял угрозу. Расследование инцидента продолжается.