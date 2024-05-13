Трагедия в Рио-де-Жанейро: израильская туристка погибла, спасаясь от предполагаемого грабителя

Израильская туристка погибла в Рио-де-Жанейро, упав с эстакады в попытке уйти от человека на мотоцикле, которого она приняла за грабителя.
Согласно сообщению The Times of Israel, трагедия произошла 6 мая. 22-летняя Альма Бохадана находилась в компании Дэна Хена, когда они заметили приближение мотоциклиста. В панике она перелезла через забор и упала с высоты 15 метров. Несмотря на попытки спасения, девушке помочь не удалось.
После инцидента Хен был трижды допрошен полицией. Он подтвердил, что оба были в состоянии страха, однако не смог уточнить, действительно ли мотоциклист представлял угрозу. Расследование инцидента продолжается.
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