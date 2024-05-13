Исследование "Росгосстраха" и ВТБ показало, что 64% россиян посещают врача только в случае серьёзных заболеваний

"Росгосстрах": большинство россиян обращаются к врачу только при серьёзных болях

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Большинство жителей России (64%) посещают медицинские учреждения только при серьезных заболеваниях, согласно опросу, проведенному СК "Росгосстрах Жизнь" и ВТБ.

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При длительно не исчезающих симптомах к врачу обращаются 31% опрошенных, при острой боли — 19%, а 14% избегают визитов к специалистам из-за боязни врачей. Около четверти (23%) респондентов ищут медицинскую помощь при первых признаках недомогания, и только 13% регулярно заботятся о своем здоровье, включая профилактические меры.

Опрос также выявил, что россияне откладывают визит к врачу при сильных недомоганиях, основной причиной чего является нехватка времени (25%). Другие причины включают страх обнаружить серьезное заболевание, незнание, к какому врачу обратиться (18%), отсутствие выраженных симптомов (12%), боязнь врачей (6%) и предпочтение самолечению, в том числе народными методами (4%).

Самые частые обращения россиян — к стоматологам (31%), терапевтам (24%), гастроэнтерологам (13%), отоларингологам (9%), хирургам и дерматологам (по 7%).

В первом квартале 2024 года расходы клиентов ВТБ на медицинские товары и услуги выросли на 25% по сравнению с предыдущим годом, до 34 млрд рублей, из которых 25,1 млрд рублей были потрачены на лекарства, а 9,2 млрд рублей — на медицинские услуги, что свидетельствует о повышенном внимании граждан к своему здоровью, хотя не все готовы к профилактическим визитам к врачу.

Директор по страховым продуктам и развитию клиентского опыта СК "Росгосстрах Жизнь" Гульнара Орлова отметила, что около половины респондентов не знают о своей предрасположенности к заболеваниям. Только четверть информированы о своих рисках, но не предпринимают активных шагов. 17% тех, кто прошел генетический тест, осведомлены о возможных рисках и регулярно следят за своим здоровьем для предотвращения развития болезней, а 13% делают это не всегда. Она также рекомендовала регулярное прохождение диспансеризации и генетического тестирования для своевременного выявления факторов риска, что включено в программы накопительного страхования жизни компании.

Опрос был проведен с 8 по 12 апреля 2024 года и включал 1276 участников из всех федеральных округов России, из которых 61% составили мужчины и 39% — женщины.