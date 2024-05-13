Скандал в суде: Киркоров против Успенской — все карты на столе

Детали судебного разбирательства Филиппа Киркорова и Любови Успенской

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В преддверии судебного заседания по иску Филиппа Киркорова, адвокат певца Александр Добровинский высказался о том, что доводы защиты Любови Успенской не находят отклика у суда.

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Киркоров подал иск в защиту своей чести и достоинства после того, как Успенская назвала его "женоненавистником страны". По мнению Добровинского, доводы защиты Успенской, которые касаются ситуации в стране и упоминания о "голой вечеринке", не имеют отношения к делу, поскольку они произошли после сделанных ей заявлений.

Адвокат исполнительницы, Елена Сенина, утверждает, что у Успенской были основания для ее высказываний, однако по словам Добровинского, это лишь усугубляет ситуацию в суде.