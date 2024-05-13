Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Говорим о процессе формирования огурцов
Салат с творогом, яблоком и курицей: необычное сочетание для истинных гурманов
NHTSA начала расследование инцидентов с автономными автомобилями Zoox после ДТП
Подготовка волос перед использованием утюжка: секреты идеальной укладки
Subaru и Toyota укрепляют сотрудничество в разработке электрических кроссоверов
Туристка упала с эстакады, пытаясь убежать от грабителя в Бразилии, и не выжила
Программу материнского капитала продлят до 2030 года
Роспотребнадзор предупредил о рисках навязанных страховок и гарантий
Как использовать опилки огороднику?
Скандал в суде: Киркоров против Успенской — все карты на столе

Детали судебного разбирательства Филиппа Киркорова и Любови Успенской

0:47
Шоу-бизнес

В преддверии судебного заседания по иску Филиппа Киркорова, адвокат певца Александр Добровинский высказался о том, что доводы защиты Любови Успенской не находят отклика у суда.

Детали судебного разбирательства Филиппа Киркорова и Любови Успенской
Фото: Freepik by rawpixel.com is licensed under public domain

Киркоров подал иск в защиту своей чести и достоинства после того, как Успенская назвала его "женоненавистником страны". По мнению Добровинского, доводы защиты Успенской, которые касаются ситуации в стране и упоминания о "голой вечеринке", не имеют отношения к делу, поскольку они произошли после сделанных ей заявлений.

Адвокат исполнительницы, Елена Сенина, утверждает, что у Успенской были основания для ее высказываний, однако по словам Добровинского, это лишь усугубляет ситуацию в суде.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Не только для "автоматов": секретные режимы вашего авто, о которых вы не знали

В современных автомобилях с автоматическими коробками передач технологии позволяют адаптировать управление под стиль вождения водителя

Как использовать дополнительные режимы автоматической коробки передач
Говорим о том, что любит жимолость
Чем подкормить жимолость, чтобы собирать урожай вёдрами
Эти растения очень любят золу
Можно ли сыпать золу под виноград?
Офис Зеленского приказал главкому Сырскому срочно остановить русских Дмитрий Плотников Десять стран Европы отказываются говорить о "гарантиях безопасности" с Украиной Любовь Степушова
Выведенные для квартиры: эти породы собак созданы для жизни в многоквартирном доме
Страшное отравление и кошачий наркотрип: почему нельзя кормить питомца из пластиковой миски
Идеальная кличка для питомца: эти варианты вызовут всеобщий восторг
Идеальная кличка для питомца: эти варианты вызовут всеобщий восторг
Последние материалы
NHTSA начала расследование инцидентов с автономными автомобилями Zoox после ДТП
Подготовка волос перед использованием утюжка: секреты идеальной укладки
Subaru и Toyota укрепляют сотрудничество в разработке электрических кроссоверов
Туристка упала с эстакады, пытаясь убежать от грабителя в Бразилии, и не выжила
Детали судебного разбирательства Филиппа Киркорова и Любови Успенской
Программу материнского капитала продлят до 2030 года
Роспотребнадзор предупредил о рисках навязанных страховок и гарантий
Как использовать опилки огороднику?
Учёные РФ использовали чайные пакетики для исследования почв
Швейцарский концерн ABB перенесёт производство из Польши в Китай
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников