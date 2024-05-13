Шокирующий инцидент на борту American Airlines: пассажирка стала жертвой домогательств, выпив снотворное

Пассажирка самолета приняла снотворное и подверглась домогательствам

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

В августе 2023 года на рейсе из Флориды в Пенсильванию произошел инцидент, о котором рассказал портал Paddle Your Own Kanoo. Пассажирка авиакомпании American Airlines, Тиффани Морган, юрист из Нью-Йорка, перед полетом приняла две таблетки снотворного, чтобы легче перенести перелет. Она заняла место у окна, а рядом с ней остались два свободных кресла. Перед посадкой рядом с ней сел пассажир с тростью.

Фото: commons.wikimedia.org by Piergiuliano Chesi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Во время полета Морган спала, но за 30-40 минут до приземления стюардесса разбудила ее и попросила перейти в камбуз. Там она узнала от членов экипажа, что ее сосед вел себя неадекватно и домогался ее во сне. По словам стюардесс, мужчина касался груди Морган, однако они не вмешивались, не зная, как правильно поступить в такой ситуации.

После инцидента Морган была пересажена, а по прилету к самолету подошла полиция. По словам Морган, после инцидента авиакомпания с ней не связывалась, и она не получила ответа на свои запросы. В результате пассажирка подала иск против American Airlines за халатность и гражданский иск против мужчины за сексуальные домогательства.