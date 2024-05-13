Какая крупа очень полезна для здоровья: ответ диетологов

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Кому полезна крупа киноа

1:10
Здоровье

Киноа — не только вкусная, но и полезная пища. По вкусу напоминает коричневый рис, но с более выраженным ореховым привкусом.

Кому полезна крупа киноа
Фото: Own work by Vladimirf7 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В чем польза киноа

По содержанию минеральных веществ киноа превосходит многие зерновые культуры. Ее семена содержат кальций, железо, медь, фосфор и магний. Продукт богат витаминами группы В, С, Е и природными антиоксидантами, такими как полифенолы. Кроме того, киноа полезна для здоровья кишечника.

Киноа считается важным источником растительного белка. Она содержит много пищевых волокон, большая часть которых не переваривается, следовательно, выводится из организма, очищая кишечник. Киноа содержит витамины группы В.

Как правильно употреблять киноа

Киноа великолепна в качестве гарнира. Приготовленная киноа имеет ореховый вкус. Ее также можно использовать в супах в виде крупы.

Она хороша в салатах и закусках, в качестве панировки для запекания таких продуктов, как индейка или курица.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Сафина Айгуль
Заведующая отделением терапии, ревматолог
Специалист Смитиенко Анна
Врач-терапевт, пульмонолог
Специалист Романовская Ксения
Ведет прием пациентов с: патологией органов дыхания (бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, острые и хронические бронхиты, пневмонии), кожным синдромом (зуд, экземы, аллергические дерматиты, острые и рецидивирующие крапивницы, грибковые и бактериальные поражения кожи и слизистых)
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Кому полезна крупа киноа
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