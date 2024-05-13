Какая крупа очень полезна для здоровья: ответ диетологов

Кому полезна крупа киноа

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Киноа — не только вкусная, но и полезная пища. По вкусу напоминает коричневый рис, но с более выраженным ореховым привкусом.

Фото: Own work by Vladimirf7 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В чем польза киноа

По содержанию минеральных веществ киноа превосходит многие зерновые культуры. Ее семена содержат кальций, железо, медь, фосфор и магний. Продукт богат витаминами группы В, С, Е и природными антиоксидантами, такими как полифенолы. Кроме того, киноа полезна для здоровья кишечника.

Киноа считается важным источником растительного белка. Она содержит много пищевых волокон, большая часть которых не переваривается, следовательно, выводится из организма, очищая кишечник. Киноа содержит витамины группы В.

Как правильно употреблять киноа

Киноа великолепна в качестве гарнира. Приготовленная киноа имеет ореховый вкус. Ее также можно использовать в супах в виде крупы.

Она хороша в салатах и закусках, в качестве панировки для запекания таких продуктов, как индейка или курица.