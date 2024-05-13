Автономные машины Amazon стали угрозой на дорогах? Подробности расследования NHTSA

NHTSA начала расследование инцидентов с автономными автомобилями Zoox после ДТП

1:04 Your browser does not support the audio element. Авто

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) объявило о начале расследования против автономных транспортных средств компании Zoox, принадлежащей Amazon, после двух аварий, вызванных неожиданным торможением, которые привели к столкновениям с мотоциклистами.

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В результате происшествий мотоциклисты получили незначительные травмы. В фокусе расследования находится 500 транспортных средств Zoox с системами автоматизированного управления. Оба инцидента произошли днем и в рамках рабочих параметров системы Zoox.

Расследование будет направлено на оценку работы системы автоматизированного управления Zoox, особенно в контексте поведения при пересечении пешеходных переходов и в других сценариях, когда может произойти аналогичное столкновение. В марте 2023 года NHTSA также начала расследование в отношении самостоятельной сертификации Zoox в 2022 году своего роботакси без традиционных управляющих органов.