Как заставить ночного хищника спать: простые хитрости для спокойных ночей с кошкой

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Как заставить кошку ночью спать, а не бегать: советы для хозяев непоседливых питомцев

1:28
Зоосфера » Кошки

Кошки являются ночными существами, активными в темное время суток и предпочитающими отдыхать днем. Это может вызвать неудобства для владельцев, желающих, чтобы их питомцы спали ночью.

Как заставить кошку ночью спать, а не бегать: советы для хозяев непоседливых питомцев
Фото: unsplash.com by Marko Blažević kerber is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Регулирование суточного ритма

Для адаптации кошки к ночному сну полезно устанавливать стабильный график отхода ко сну и пробуждения. Отключайте свет в спальне в установленное время, привлекайте кошку к себе, уделяйте ей внимание, поглаживая и чеша за ушком, чтобы она успокоилась и заснула рядом. Постоянное повторение этих действий поможет кошке привыкнуть к новому распорядку.

Питание

Чтобы кошка спала крепче, она должна быть сыта перед сном. Распределите корм так, чтобы вечерняя порция была больше утренней. Это уменьшит вероятность ее пробуждения в ночное время. Использование автоматической кормушки, которая выдает еду по расписанию, может предотвратить ранние утренние пробуждения кошки.

Активности и развлечения

Чтобы кошка меньше спала днем, обеспечьте ей развлечения, такие как мячики, игрушечные мыши и интерактивные игры. Подвешенная за окном кормушка для птиц также привлечет внимание кошки, но следите за тем, чтобы птицы были в безопасности от стекла. Вечерние игры, вроде погонь за бумажкой, помогут вашему питомцу утомиться и заснуть вместе с вами.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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