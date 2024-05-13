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Восемь простых шагов перед использованием утюжка для выпрямления: советы для здоровых и блестящих волос

Подготовка волос перед использованием утюжка: секреты идеальной укладки

2:03
Моя семья » Красота и стиль

Подготовка волос перед использованием утюжка для выпрямления - ключевой шаг к достижению желаемого результата. Ведь это не только помогает избежать повреждений, но и обеспечивает долговременный и эффектный результат. Давайте рассмотрим несколько простых, но важных шагов от bebeautiful.in, которые помогут вам достичь идеально прямых и блестящих волос.

Подготовка волос перед использованием утюжка: секреты идеальной укладки
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain

Подготовьтесь после душа

Прежде чем приступить к выпрямлению волос, убедитесь, что они хорошо увлажнены. Используйте шампунь и бальзам с алоэ вера или кокосовым маслом, чтобы подготовить шевелюру к укладке.

Не трите волосы полотенцем

Для предотвращения появления волн на волосах, осторожно промокните их полотенцем и уберите лишнюю воду без трения.

Выберите правильную расческу

Используйте расчёску с натуральными щетинами, чтобы избежать статического электричества и спутывания волос.

Дайте волосам высохнуть

Не спешите приступать к выпрямлению, подождите, пока волосы полностью высохнут, чтобы избежать повреждений.

Защитите волосы

Всегда используйте термозащитное средство перед применением утюжка. Это поможет предотвратить повреждения и сохранить волосы здоровыми.

Контролируйте температуру

Если у вас тонкие волосы, используйте более низкую температуру от 100 до 150 °C, чтобы избежать повреждений. Для густых и вьющихся волос можно выбрать более высокую температуру примерно 170-200 °C.

Работайте по одной пряди

Разделите волосы на секции и выпрямляйте по одной пряди за раз, чтобы обеспечить равномерный результат.

Используйте сыворотку для блеска

После завершения процесса выпрямления нанесите сыворотку на волосы для придания им дополнительного блеска и защиты.

Следуя этим простым советам, вы сможете достичь идеально прямых и блестящих волос без лишних усилий.

ТОП 6 ОШИБОК В ИСПОЛЬЗОВАНИИ УТЮЖКА ДЛЯ ВОЛОС
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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