Волочкова в ярости: разоблачение слухов об алкоголизме

Анастасия Волочкова отрицает проблемы с алкоголем в ответ на обвинения

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова решительно ответила на обвинения в алкоголизме, которые появились после высказываний телеведущей Леры Кудрявцевой. Балерина уверяет, что не употребляет алкоголь и обвинила Кудрявцеву в неуместной публичности её комментариев.

Фото: flickr.com by Энджи Гарретт is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Волочкова считает, что её жизнь стала предметом обсуждения из-за её интересности и уникальности. Она также отметила, что критика в её адрес часто связана с недопониманием её прямолинейности и открытости, и подчеркнула, что её настоящая страсть и зависимость — это балет, а не алкоголь.