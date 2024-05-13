Волочкова в ярости: разоблачение слухов об алкоголизме

Анастасия Волочкова решительно ответила на обвинения в алкоголизме, которые появились после высказываний телеведущей Леры Кудрявцевой. Балерина уверяет, что не употребляет алкоголь и обвинила Кудрявцеву в неуместной публичности её комментариев.
Волочкова считает, что её жизнь стала предметом обсуждения из-за её интересности и уникальности. Она также отметила, что критика в её адрес часто связана с недопониманием её прямолинейности и открытости, и подчеркнула, что её настоящая страсть и зависимость — это балет, а не алкоголь.
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