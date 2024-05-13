Салат с курицей, яблоком и творогом: удивите себя и своих близких необычной закуской
Салат с творогом, яблоком и курицей: необычное сочетание для истинных гурманов
1:29
Для приготовления вкусного и необычного салата с творогом, яблоком и курицей вам потребуются следующие продукты:
Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Sidorenko is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
— 2 куриных грудки;
— соль по вкусу;
— молотый чёрный перец по вкусу;
— немного растительного масла;
— 100 г винограда;
— 1 большое яблоко;
— 1 стебель сельдерея;
— 100 г изюма;
— 100 г грецких орехов;
— 300 г творога;
— несколько перьев зелёного лука.
Для приготовления салата следуйте следующим шагам:
- Натрите куриные грудки солью и чёрным перцем по вкусу. Обжарьте их на сковороде с небольшим количеством растительного масла до золотистой корочки. Оставьте остыть.
- Разрежьте виноград пополам. Яблоко и стебель сельдерея нарежьте мелкими кубиками.
- В большой миске сочетайте нарезанное яблоко, сельдерей, остывшие куриные грудки (нарежьте их также кубиками), изюм, грецкие орехи и творог.
- Посолите и поперчите салат по вкусу. Подсолнечные семечки приправьте специями и посыпьте измельчёнными луком.
- Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы специи и лук равномерно распределились.
Вот и все! Ваш салат с творогом, яблоком и курицей готов к подаче. Вы можете сервировать его как отдельное блюдо или в качестве гарнира к основному блюду. Приятного аппетита!
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru
САЛАТ ИЗ КУРИЦЫ И ЯБЛОКА. Слоеный и очень вкусный)
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру