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Салат с курицей, яблоком и творогом: удивите себя и своих близких необычной закуской

Салат с творогом, яблоком и курицей: необычное сочетание для истинных гурманов

1:29
Еда

Для приготовления вкусного и необычного салата с творогом, яблоком и курицей вам потребуются следующие продукты:

Салат с творогом, яблоком и курицей: необычное сочетание для истинных гурманов
Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Sidorenko is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

— 2 куриных грудки;

— соль по вкусу;

— молотый чёрный перец по вкусу;

— немного растительного масла;

— 100 г винограда;

— 1 большое яблоко;

— 1 стебель сельдерея;

— 100 г изюма;

— 100 г грецких орехов;

— 300 г творога;

— несколько перьев зелёного лука.

Для приготовления салата следуйте следующим шагам:

  1. Натрите куриные грудки солью и чёрным перцем по вкусу. Обжарьте их на сковороде с небольшим количеством растительного масла до золотистой корочки. Оставьте остыть.
  2. Разрежьте виноград пополам. Яблоко и стебель сельдерея нарежьте мелкими кубиками.
  3. В большой миске сочетайте нарезанное яблоко, сельдерей, остывшие куриные грудки (нарежьте их также кубиками), изюм, грецкие орехи и творог.
  4. Посолите и поперчите салат по вкусу. Подсолнечные семечки приправьте специями и посыпьте измельчёнными луком.
  5. Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы специи и лук равномерно распределились.

Вот и все! Ваш салат с творогом, яблоком и курицей готов к подаче. Вы можете сервировать его как отдельное блюдо или в качестве гарнира к основному блюду. Приятного аппетита!

САЛАТ ИЗ КУРИЦЫ И ЯБЛОКА. Слоеный и очень вкусный)
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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