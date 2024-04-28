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Uzbekistan Airways запускает прямые рейсы Ташкент-Махачкала: билеты и расписание

Авиакомпания Узбекистана запускает рейсы из Ташкента в Махачкалу

1:15
Туризм

Национальная авиакомпания Узбекистана, Uzbekistan Airways, объявила о запуске прямых регулярных рейсов между Ташкентом и Махачкалой. Первый полет запланирован на 9 мая 2024 года.

Авиакомпания Узбекистана запускает рейсы из Ташкента в Махачкалу
Фото: commons.wikimedia.org by Piergiuliano Chesi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Рейсы будут осуществляться раз в неделю по четвергам. Рейс HY9731 отправится из Ташкентского международного аэропорта в 19:40 по местному времени и прибудет в аэропорт Махачкалы в 20:50. Обратный рейс HY9732 из Махачкалы вылетит в 22:00, прибыв в Ташкент в 02:45 следующего дня.

Билеты доступны к покупке на официальном сайте компании, через мобильное приложение, в фирменном офисе продаж в Ташкенте и у авторизованных агентов.

Цены на билеты начинаются от 9 000 рублей за одну сторону и от 25 000 рублей за обратный перелет. Иногда бывает выгоднее приобрести билет только в одну сторону и возвращаться рейсом другой авиакомпании, поскольку таковы условия тарифов Uzbekistan Airways.


Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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