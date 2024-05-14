Часто болеете? Приготовьте этот согревающий суп из батата с куркумой и фасолью для укрепления иммунитета
Рецепт супа из батата с куркумой и фасолью: для укрепления иммунитета
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Вам очень понравится этот согревающий суп из сладкого картофеля, куркумы и имбиря, в нём много антиоксидантов, укрепляющих иммунитет.
Фото: flickr.com by ecooper99 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты
- 2 банки консервированной фасоли
- 1 банка нарезанных кубиками помидоров
- 1 маленькая луковица, нарезанная кубиками
- 3 стакана овощного бульона
- 2 чашки нарезанного кубиками сладкого картофеля (батата)
- 1 чашка жирного кокосового молока
- 1/4 стакана мелко нарезанной свежей кинзы
- 2 столовые ложки масла авокадо или оливкового масла
- 1 столовая ложка нарезанного свежего имбиря
- 2 чайные ложки порошка куркумы
- 1 чайная ложка молотого тмина
- 1 чайная ложка соли
- Сок двух лаймов
Приготовление
- Нагрейте масло в большой кастрюле на среднем огне. Обжарьте лук, имбирь и сладкий картофель в течение 4–5 минут.
- Добавьте помидоры и фасоль. Приправьте куркумой, тмином и солью. Хорошо перемешайте, прежде чем вливать бульон.
- Доведите суп до кипения, затем уменьшите огонь. Варите на медленном огне 10 минут.
- Влейте кокосовое молоко и свежий сок лайма.
- Подавайте, посыпав свежей кинзой.
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