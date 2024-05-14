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Часто болеете? Приготовьте этот согревающий суп из батата с куркумой и фасолью для укрепления иммунитета

Рецепт супа из батата с куркумой и фасолью: для укрепления иммунитета

1:20
Еда

Вам очень понравится этот согревающий суп из сладкого картофеля, куркумы и имбиря, в нём много антиоксидантов, укрепляющих иммунитет.

Рецепт супа из батата с куркумой и фасолью: для укрепления иммунитета
Фото: flickr.com by ecooper99 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 2 банки консервированной фасоли
  • 1 банка нарезанных кубиками помидоров
  • 1 маленькая луковица, нарезанная кубиками
  • 3 стакана овощного бульона
  • 2 чашки нарезанного кубиками сладкого картофеля (батата)
  • 1 чашка жирного кокосового молока
  • 1/4 стакана мелко нарезанной свежей кинзы
  • 2 столовые ложки масла авокадо или оливкового масла
  • 1 столовая ложка нарезанного свежего имбиря
  • 2 чайные ложки порошка куркумы
  • 1 чайная ложка молотого тмина
  • 1 чайная ложка соли
  • Сок двух лаймов

Приготовление

  1. Нагрейте масло в большой кастрюле на среднем огне. Обжарьте лук, имбирь и сладкий картофель в течение 4–5 минут.
  2. Добавьте помидоры и фасоль. Приправьте куркумой, тмином и солью. Хорошо перемешайте, прежде чем вливать бульон.
  3. Доведите суп до кипения, затем уменьшите огонь. Варите на медленном огне 10 минут.
  4. Влейте кокосовое молоко и свежий сок лайма.
  5. Подавайте, посыпав свежей кинзой.
СУП ИЗ БАТАТА
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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