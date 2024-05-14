Часто болеете? Приготовьте этот согревающий суп из батата с куркумой и фасолью для укрепления иммунитета

Рецепт супа из батата с куркумой и фасолью: для укрепления иммунитета

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Вам очень понравится этот согревающий суп из сладкого картофеля, куркумы и имбиря, в нём много антиоксидантов, укрепляющих иммунитет.

Фото: flickr.com by ecooper99 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

2 банки консервированной фасоли

1 банка нарезанных кубиками помидоров

1 маленькая луковица, нарезанная кубиками

3 стакана овощного бульона

2 чашки нарезанного кубиками сладкого картофеля (батата)

1 чашка жирного кокосового молока

1/4 стакана мелко нарезанной свежей кинзы

2 столовые ложки масла авокадо или оливкового масла

1 столовая ложка нарезанного свежего имбиря

2 чайные ложки порошка куркумы

1 чайная ложка молотого тмина

1 чайная ложка соли

Сок двух лаймов

Приготовление

Нагрейте масло в большой кастрюле на среднем огне. Обжарьте лук, имбирь и сладкий картофель в течение 4–5 минут. Добавьте помидоры и фасоль. Приправьте куркумой, тмином и солью. Хорошо перемешайте, прежде чем вливать бульон. Доведите суп до кипения, затем уменьшите огонь. Варите на медленном огне 10 минут. Влейте кокосовое молоко и свежий сок лайма. Подавайте, посыпав свежей кинзой.