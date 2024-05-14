агадка стройности: три скрытых причины, почему некоторые не толстеют

Наверное, у вас есть подруга или знакомая, которая не придает значения калориям, и при этом ее фигура вызывает зависть в вашем окружении. Однако эксперты предупреждают, что ситуация может быть не такой радужной, как кажется. Возможно, у человека есть проблемы со здоровьем, о которых он даже не подозревает.
Один из распространенных факторов, почему вес не увеличивается, даже при изобилии питания, — повышенный уровень кортизола. Кортизол, как известно, является гормоном стресса, и если человек постоянно находится в стрессовом состоянии, его уровень кортизола может оставаться высоким. Это может привести не только к отсутствию набора веса, но и к проблемам с психическим здоровьем из-за недостатка веса.
Активные люди, которые остаются стройными на протяжении всей жизни, часто сталкиваются с проблемами щитовидной железы из-за того, что их энергозатраты превышают поступление калорий. Это состояние, называемое катаболизмом, может привести к замедлению работы щитовидной железы или ее полному нарушению, когда даже при большом количестве потребляемых калорий вес не увеличивается.
Еще одна группа людей, которые тратят огромное количество энергии, могут иметь повышенный уровень адреналина, что может привести к увеличенному потреблению калорий без видимого увеличения веса. Несмотря на то, что это кажется хорошей особенностью, повышенный адреналин может привести к раздражительности и бессоннице, что может негативно сказаться на общем состоянии здоровья.
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