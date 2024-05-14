Учёный объяснил, что увидят инопланетяне, если они смотрят на Землю: точно не людей

Физик Горев: если инопланетяне смотрят на Землю, они увидят динозавров

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Если инопланетяне смотрят на Землю с большого расстояния, они увидят динозавров, а не людей, заявил старший научный сотрудник отдела атмосферных исследований Новосибирского государственного университета кандидат физико-математических наук Василий Горев.

Фото: Pixabay is licensed under Public Domain

Причина — в конечном значении скорости света, объяснил он журналу "Наука в Сибири".

"Это как вчерашняя газета: пока почтальон её нёс, информация устарела. Так что если инопланетяне уже сейчас находятся в этой точке и у них есть соответствующая оптика — то да, они увидят Землю такой, какой она была 65 миллионов лет назад", — рассказал учёный.

Чтобы увидеться с человечеством, представителям внеземных цивилизаций придётся лично пожаловать на Землю. Но пока они сюда доберутся, то, скорее всего, знакомиться тут будет уже не с кем.

Ранее грузинский астрофизик Заза Османов вычислил, что единственные рукотворные сооружения, которые могут увидеть инопланетяне на Земле — это египетские пирамиды. По его подсчётам, в радиусе 3 тысяч световых лет может быть только одна внеземная цивилизация, которая может разглядеть их.