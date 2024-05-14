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Стоматолог Мелехова: бактерии из полости рта могут оседать на клапанах сердца и вызывать миокардит, а также оседать в почках и вызывать пиелонефрит

Россиянам рассказали, что промедление в лечении зубов может стоить жизни

1:35
Здоровье

Лечение зубов не следует откладывать в долгий ящик, так как промедление может стоить вам жизни.

Россиянам рассказали, что промедление в лечении зубов может стоить жизни
Фото: flickr.com by Конор Лоулесс is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Стоматолог, челюстно-лицевой хирург, имплантолог и основатель стоматологической клиники Вероника Мелехова считает, что угрозу может представлять любой воспалительный процесс, происходящий во рту.

"Допустим, после кариеса у нас вовлекается в воспаление нерв зуба, возникают пульпиты, периодонтиты. Везде, где у пациента есть очаги хронической инфекции, есть бактерии, которые попадают в системный кровоток, проходят через сердце и почки. И, соответственно, эти бактерии могут оседать на клапанах сердца, вызывать миокардиты, оседать в почках, вызывать пиелонефрит. Это заболевания, которые могут привести и к гибели человека", — пояснила эксперт.

Также она рассказала, что невылеченный кариес может со временем перейти в периодонтит и воспаление будет формироваться внутри кости. И при снижении иммунитета повышается риск появления гнойного очага, ведущего к развитию флегмонов. Они появляются сначала на дне ротовой полости, а потом и на шее.

В этом случае, при отсутствии лечения, может возникнуть медиастинит. При этом заболевании выживаемость меньше 50%, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня”.

"Если ситуацию запустить, бактерии могут попадать в кровь и вызывать сепсис", — заявила стоматолог.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Фомина Анастасия
Заведующая стоматологическим отделением на Таганке
Специалист Задирова Надежда
Ведущий специалист
Специалист Газарян Марина
Стоматолог-терапевт, стоматолог-ортопед
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