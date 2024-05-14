Ваш пёс не ест: узнайте, что говорят ветеринары о скрытых угрозах

Что делать, если собака отказывается от еды: что случилось с аппетитом питомца

1:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Здоровье всех живых организмов тесно связано с их питанием и качеством пищи. Поэтому отсутствие аппетита является тревожным признаком как для людей, так и для домашних животных.

Фото: unsplash.com by Robert Larsson squareddesign is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Рассмотрим действия, если у собаки не наблюдается аппетит.

Обратиться к ветеринару

Обратиться к ветеринару — это лучшее решение, которое может прийти в голову владельцу животного. Вероятно, отсутствие аппетита указывает на заболевание, протекающее в скрытой форме. Только квалифицированный специалист сможет поставить верный диагноз.

Наблюдение за животным

Важно внимательно следить за поведением собаки при прогулках, визитах в туалет и замечать любые отклонения, о которых следует сообщить ветеринару.

Изменение диеты

Иногда нет причин для беспокойства, если происходит смена корма или диеты. Попробуйте предложить животному что-то особенно аппетитное, что оно ранее любило.

Стресс

Стресс может быть причиной потери аппетита, особенно если собаку что-то тревожит, например, громкие звуки или новая среда.

Избегайте наказаний

Не следует наказывать собаку или пытаться кормить её насильно, так как это может только усугубить проблему и навредить вашим отношениям с питомцем.