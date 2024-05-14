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Зачем придумали более 800 языков программирования — неужели нельзя обойтись одним универсальным?

Необходимость сотен языков программирования объяснили, сравнив их с ножами

Наука

Заведующий лабораторией конструирования и оптимизации программ Института систем информатики им. А. П. Ершова СО РАН, профессор механико-математического факультета Новосибирского государственного университета доктор физико-математических наук Виктор Касьянов сравнил языки программирования с ножами.

Необходимость сотен языков программирования объяснили, сравнив их с ножами
Фото: rawpixel.com is licensed under CC0 1.0 DEED

Издание «Наука Сибири» спросило у него: зачем человечеству такое разнообразие языков программирования, неужели нельзя обойтись одним универсальным?

Языков программирования высокого уровня на самом деле немало: более-менее широко используемых – свыше 800, подтвердил учёный. Каждый из них до известной степени универсален – и в то же время предназначен для решения определённых задач: вычислительных, экономических, информационных, искусственного интеллекта, создания программного обеспечения и других

«Никого из нас совсем не удивляет наличие разных видов ножей для разных применений, и ни у кого из нас не возникает особого желания создать универсальный нож, чтобы пользоваться им вместо кухонного, складного, столового, скальпеля хирурга и других видов», – привёл сравнение профессор.

Именно поэтому маловероятно, что когда-нибудь будет создан один универсальный язык программирования, заключил он.

Языки программирования
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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