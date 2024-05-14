Взрывное подорожание съёмных квартир в этом году — названа главная причина

За год долгосрочная аренда жилья в России подорожала на 20%, подсчитала "Авито Недвижимость". Результаты исследования обнародовали РИА Новости во вторник.
Сервис проанализировал стоимость съёмных квартир в 39 крупных городах РФ. На апрель 2024-го средняя арендная ставка:
Дешевле всего — в Брянске (15 тысяч рублей), Кирове (16 тысяч рублей), Ярославле и Ульяновске (по 18 тысяч рублей).
Сильнее всего дорожало малогабаритное жильё - однушки и студии, а многокомнатные (от четырёх и более) квартиры — наоборот, подешевели.
Причиной роста цен руководитель категории долгосрочной аренды "Авито Недвижимости" Константин Каменев назвал быстрое сокращение предложения на рынке арендного жилья по сравнению со спросом — на 11% против 5%.
"На фоне высоких ставок по ипотеке на рынке вторичного жилья многие предпочитают арендовать квартиру, а не покупать ее в кредит", — заметил он.
В 11 городах спрос на съём квартир даже вырос — например, на Дальнем Востоке, да и в Москве.
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