Взрывное подорожание съёмных квартир в этом году — названа главная причина

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За год аренда жилья в России подорожала на 20%, подсчитала "Авито Недвижимость"

1:23
Недвижимость

За год долгосрочная аренда жилья в России подорожала на 20%, подсчитала "Авито Недвижимость". Результаты исследования обнародовали РИА Новости во вторник.

За год аренда жилья в России подорожала на 20%, подсчитала "Авито Недвижимость"
Фото: МВД Медиа by Евгений Карташов is licensed under Public domain

Сервис проанализировал стоимость съёмных квартир в 39 крупных городах РФ. На апрель 2024-го средняя арендная ставка:

  • в Москве — 80 тысяч рублей,
  • в Сочи — 55 тысяч рублей,
  • в Хабаровск — 45 тысяч рублей,
  • в Санкт-Петербург — 35 тысяч рублей.

Дешевле всего — в Брянске (15 тысяч рублей), Кирове (16 тысяч рублей), Ярославле и Ульяновске (по 18 тысяч рублей).

Сильнее всего дорожало малогабаритное жильё - однушки и студии, а многокомнатные (от четырёх и более) квартиры — наоборот, подешевели.

Причиной роста цен руководитель категории долгосрочной аренды "Авито Недвижимости" Константин Каменев назвал быстрое сокращение предложения на рынке арендного жилья по сравнению со спросом — на 11% против 5%.

"На фоне высоких ставок по ипотеке на рынке вторичного жилья многие предпочитают арендовать квартиру, а не покупать ее в кредит", — заметил он.

В 11 городах спрос на съём квартир даже вырос — например, на Дальнем Востоке, да и в Москве.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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