Страховой Дом ВСК: обращения россиян по страховке от несчастных случаев выросли на 6% в 1 квартале

ВСК: взрослые россияне чаще страхуются от несчастий

2:16 Your browser does not support the audio element. Страхование

В первом квартале 2024 года отмечен рост обращений россиян старше 18 лет по страхованию от несчастных случаев на 6%, по данным аналитиков Страхового Дома ВСК. Около 8% всех инцидентов связаны с полисами, оформленными для выезда за границу. По статистике, наибольшее количество травм зарегистрировано среди мужчин.

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За первые три месяца 2024 года количество таких обращений среди взрослых увеличилось на 97% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В рамках личного страхования фиксируется 47% происшествий, корпоративное страхование составляет 45%, а страхование для путешествующих за границу — 8%.

82% несчастных случаев приводят к временной нетрудоспособности. При страховании за рубежом 33% компенсаций связаны с отменой поездки, 7% — с досрочным возвращением, и 60% — с неожиданными медицинскими расходами во время путешествий.

Возрастная группа 30-39 лет оказалась наиболее подверженной травмам (24% обращений), в то время как молодежь 18-29 лет сталкивается с такими ситуациями реже (13%). Мужчины составляют 62% пострадавших в несчастных случаях.

Москва, Башкортостан, Удмуртия, Санкт-Петербург, Киров, Марий-Эл и Оренбургская область являются регионами с наивысшим уровнем травматизма.

Египет, Таиланд и Турция выделяются как наиболее рискованные страны для россиян в 2024 году, причем 2% случаев приходится на КНДР.

С начала года средний размер выплат по страховым случаям составил 163 тыс. рублей. Рекордная выплата в размере 990 тыс. рублей была выдана 52-летнему жителю Уфы за временную нетрудоспособность после полученной травмы, тогда как три члена одной семьи из Москвы получили по 400 тыс. рублей каждый за отмену зарубежной поездки, как сообщают "Вести Подмосковья".