Оригинальные маффины с ягодами: они готовятся из остатков овсяной или манной каши

Маффины из остатков каши: для этого десерта подойдёт овсяная или манная

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Если у вас осталась манная или овсяная каша, не стоит её выбрасывать. Вместо этого попробуйте использовать их для приготовления вкусных маффинов. Даже если никто не желает есть оставшуюся кашу в этом виде, всем обязательно понравятся эти аппетитные маффины.

Фото: commons.wikimedia.org by Veganbaking.net is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Для данного рецепта от сайта "Лайфхакер.ру" нужен стакан каши объёмом 240-250 мл (граммовка рассчитана на 4 порции).

Ингредиенты:

— 1,5 стакана муки

— 1,5 чайной ложки разрыхлителя

— 1/4 чайной ложки соли

— Сахар по вкусу

— 1 стакан остатков каши

— 1/2 стакана молока

— 1 яйцо

— 1/2 стакана растительного масла

— 1/2 стакана ягод (на ваш выбор)

Приготовление:

1. В миске соедините муку, разрыхлитель, соль и по желанию добавьте сахар.

2. В другой миске смешайте остатки каши, молоко, яйцо и растительное масло.

3. Перемешайте сухие и жидкие ингредиенты до получения однородной консистенции. Добавьте ягоды и аккуратно перемешайте.

4. Равномерно распределите тесто по формочкам для маффинов.

5. Поставьте формочки на прогретую до 180 градусов по Цельсию духовку и запекайте примерно 30 минут.

Получившиеся маффины из остатков каши идеально подходят в качестве перекуса или дополнения к чаю. Насладитесь их великолепным вкусом!