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Оригинальные маффины с ягодами: они готовятся из остатков овсяной или манной каши

Маффины из остатков каши: для этого десерта подойдёт овсяная или манная

1:41
Еда

Если у вас осталась манная или овсяная каша, не стоит её выбрасывать. Вместо этого попробуйте использовать их для приготовления вкусных маффинов. Даже если никто не желает есть оставшуюся кашу в этом виде, всем обязательно понравятся эти аппетитные маффины.

Маффины из остатков каши: для этого десерта подойдёт овсяная или манная
Фото: commons.wikimedia.org by Veganbaking.net is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Для данного рецепта от сайта "Лайфхакер.ру" нужен стакан каши объёмом 240-250 мл (граммовка рассчитана на 4 порции).

Ингредиенты:

— 1,5 стакана муки
— 1,5 чайной ложки разрыхлителя
— 1/4 чайной ложки соли
— Сахар по вкусу
— 1 стакан остатков каши
— 1/2 стакана молока
— 1 яйцо
— 1/2 стакана растительного масла
— 1/2 стакана ягод (на ваш выбор)

Приготовление:

1. В миске соедините муку, разрыхлитель, соль и по желанию добавьте сахар.
2. В другой миске смешайте остатки каши, молоко, яйцо и растительное масло.
3. Перемешайте сухие и жидкие ингредиенты до получения однородной консистенции. Добавьте ягоды и аккуратно перемешайте.
4. Равномерно распределите тесто по формочкам для маффинов.
5. Поставьте формочки на прогретую до 180 градусов по Цельсию духовку и запекайте примерно 30 минут.

Получившиеся маффины из остатков каши идеально подходят в качестве перекуса или дополнения к чаю. Насладитесь их великолепным вкусом!

Маффины из остатков овсяной каши
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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