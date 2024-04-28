Оригинальные маффины с ягодами: они готовятся из остатков овсяной или манной каши

Если у вас осталась манная или овсяная каша, не стоит её выбрасывать. Вместо этого попробуйте использовать их для приготовления вкусных маффинов. Даже если никто не желает есть оставшуюся кашу в этом виде, всем обязательно понравятся эти аппетитные маффины.
Для данного рецепта от сайта "Лайфхакер.ру" нужен стакан каши объёмом 240-250 мл (граммовка рассчитана на 4 порции).
Ингредиенты:
— 1,5 стакана муки
— 1,5 чайной ложки разрыхлителя
— 1/4 чайной ложки соли
— Сахар по вкусу
— 1 стакан остатков каши
— 1/2 стакана молока
— 1 яйцо
— 1/2 стакана растительного масла
— 1/2 стакана ягод (на ваш выбор)
Приготовление:
1. В миске соедините муку, разрыхлитель, соль и по желанию добавьте сахар.
2. В другой миске смешайте остатки каши, молоко, яйцо и растительное масло.
3. Перемешайте сухие и жидкие ингредиенты до получения однородной консистенции. Добавьте ягоды и аккуратно перемешайте.
4. Равномерно распределите тесто по формочкам для маффинов.
5. Поставьте формочки на прогретую до 180 градусов по Цельсию духовку и запекайте примерно 30 минут.
Получившиеся маффины из остатков каши идеально подходят в качестве перекуса или дополнения к чаю. Насладитесь их великолепным вкусом!
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