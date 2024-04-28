Как отучить кота ходить по подоконнику с цветами: дедовский рабочий способ

Эксперты рассказали, как отучить кота гулять по подоконнику

1:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие владельцы кошек сталкиваются с тем, что их питомцы проявляют чрезмерный интерес к комнатным растениям.

Фото: openverse.org by ~Sage~ is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Существует две основные причины для беспокойства, каждая из которых может привести к серьезным последствиям.

Первая проблема заключается в том, что кошка, бродя по окну, уставленному цветами, может случайно опрокинуть горшок с растением, что приведет к его разрушению.

Вторая проблема связана с тем, что кошки иногда едят домашние растения, что может навредить их здоровью.

Однако существует действенный, хоть и несколько необычный метод, который поможет отучить кошку ходить по цветочным подоконникам. Этот метод заключается в размещении на подоконнике обычных сосновых шишек.

Если у вас нет шишек, можно использовать еловые ветки, особенно после новогодних праздников, когда они доступны в изобилии.

Многие кошатники, которые применили этот способ, отмечают, что после добавления таких естественных украшений животные перестают подходить к подоконнику.