Как отучить кота ходить по подоконнику с цветами: дедовский рабочий способ

Многие владельцы кошек сталкиваются с тем, что их питомцы проявляют чрезмерный интерес к комнатным растениям.
Существует две основные причины для беспокойства, каждая из которых может привести к серьезным последствиям.
Первая проблема заключается в том, что кошка, бродя по окну, уставленному цветами, может случайно опрокинуть горшок с растением, что приведет к его разрушению.
Вторая проблема связана с тем, что кошки иногда едят домашние растения, что может навредить их здоровью.
Однако существует действенный, хоть и несколько необычный метод, который поможет отучить кошку ходить по цветочным подоконникам. Этот метод заключается в размещении на подоконнике обычных сосновых шишек.
Если у вас нет шишек, можно использовать еловые ветки, особенно после новогодних праздников, когда они доступны в изобилии.
Многие кошатники, которые применили этот способ, отмечают, что после добавления таких естественных украшений животные перестают подходить к подоконнику.
В рекламе все кажется просто: несколько пшиков дезодоранта утром, и вы готовы к свежему дню.