Всё о шашлыке: рекомендации диетолога ВСК по здоровому приготовлению и подходящим гарнирам

Диетолог страхового дома ВСК советует сократить шашлык на праздниках

2:44 Your browser does not support the audio element. Страхование

Диетолог из Цифровой клиники Страхового Дома ВСК Алина Красикова рассказала о том, что шашлык может быть как полезным, так и вредным, она также предложила наиболее здоровые способы его приготовления и рекомендовала идеальные порции для мужчин и женщин.

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Мужчинам среднего веса советуют потреблять около 60 граммов белка в день, а женщинам — около 50 граммов. Например, в 100 граммах говядины содержится приблизительно 25 граммов белка, это значит, что мужчине требуется около 250 граммов говядины в день (или не более пяти кусочков шашлыка), а женщине — около 200 граммов (или четыре кусочка). Куриное мясо, содержащее около 31 грамма белка на 100 грамм, требует употребления около 200 граммов для мужчин и 150 граммов для женщин в день. Следует учитывать, что кроме мяса, белок также присутствует в рыбе, молочных продуктах и яйцах, что подразумевает возможность сокращения количества мяса в диете.

В качестве гарниров, идеально дополняющих мясо шашлыка, предпочтение стоит отдавать свежим овощным салатам из томатов, огурцов, перцев, зелени и лука, а также запеченным овощам, таким как томаты, перцы и баклажаны. Эти овощи обогащены витаминами, минералами, антиоксидантами и клетчаткой, важными для поддержания сердечного и иммунного здоровья.

Важно обращать внимание на методы приготовления овощей, избегая избыточного количества масла, соли или соусов, что может увеличить калорийность блюда. Тяжёлые гарниры, такие как картофель, и быстрые углеводы, например белый хлеб, следует ограничивать для предотвращения резкого повышения сахара в крови.

Для минимизации потенциального вреда шашлыка стоит придерживаться пяти основных советов:

Выбирать качественное, нежирное мясо без кожи для уменьшения насыщенных жиров и калорий.

Использовать простые маринады на основе лимонного сока, оливкового масла, специй и трав вместо майонеза или жирных соусов.

Отдавать предпочтение дровам или углю натурального происхождения, избегая быстро горящих углей.

Добавлять на шампуры овощи для обогащения блюда витаминами и снижения калорийности.

Не пересушивать мясо, чтобы предотвратить образование канцерогенных веществ.

Соблюдение этих рекомендаций позволит сделать шашлык более здоровым и полезным, не требуя изменений в уровне физической активности.