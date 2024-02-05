Дизайнер допустила ковёр на стене в современном жилище, но при одном условии

Ковры возвращаются в дома, заявила дизайнер

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ковры в доме, ещё недавно однозначно считавшиеся признаком дурного вкуса, отчасти возвращаются, заявила дизайнер интерьера Марина Кононова "Вечерней Москве".

Фото: Пикабу

По её мнению, ковёр вполне уместен и в гостиной — как центр композиции, в спальне — перед диваном, конечно же, в детской — и для утепления, но и не только.

"Часто на таких коврах изображены города, лабиринты, персонажи мультфильмов и — для самых умных! — даже таблица умножения", — объясняет специалист.

Можно и на стену повесить, но, само собой, далеко не всякий, потому что в этом случае ковёр будет выполнять функцию дизайнерского объекта — вместо картины, к примеру.

"Используют гобелены — как старинные, так и советских времен (любимые "Мишки"), яркие ковры нестандартных форм с геометрическими рисунками, плетёные ковры ручной работы с разным объемом ворса", — рекомендует Кононова.

Не возбраняются и советские раритеты, "найденные на дачном чердаке или купленные на барахолке", если они в приемлемом состоянии — следует всё-таки помнить, что в них могут жить грибки и пылевые клещи.

"Тут главное — не забывать про чувство меры", — заключила эксперт.