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Гордон и Кудрявцева собирались оплатить лечении Волочковой

Анастасия Волочкова отвергла помощь коллег на фоне нового скандала

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Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова оказалась в центре очередного скандала, когда на Мальдивах обрушилась на подписчиков с грубой критикой, которую позже удалила. На фоне этого коллеги Екатерина Гордон и Лера Кудрявцева предложили оплатить лечение балерины и помочь ей справиться с предполагаемой зависимостью.

Волочкова резко ответила, заявив, что им не следует вмешиваться в ее жизнь публично и посоветовала им просто позвонить ей.

Кудрявцева в ответ опубликовала скриншоты сообщений, показывающие ее желание помочь Анастасии, но балерина проигнорировала их. Гордон также предложила оплатить лечение Волочковой, отмечая, что ее поведение вызывает насмешки и скандалы, которые отражают серьезные проблемы.

Однако Волочкова настаивает, что не употребляет алкоголь и ведет здоровый образ жизни, опубликовав фото с кокосовой пальмы на Мальдивах.


 

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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