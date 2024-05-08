Гордон и Кудрявцева собирались оплатить лечении Волочковой

Анастасия Волочкова отвергла помощь коллег на фоне нового скандала

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова оказалась в центре очередного скандала, когда на Мальдивах обрушилась на подписчиков с грубой критикой, которую позже удалила. На фоне этого коллеги Екатерина Гордон и Лера Кудрявцева предложили оплатить лечение балерины и помочь ей справиться с предполагаемой зависимостью.

Волочкова резко ответила, заявив, что им не следует вмешиваться в ее жизнь публично и посоветовала им просто позвонить ей.

Кудрявцева в ответ опубликовала скриншоты сообщений, показывающие ее желание помочь Анастасии, но балерина проигнорировала их. Гордон также предложила оплатить лечение Волочковой, отмечая, что ее поведение вызывает насмешки и скандалы, которые отражают серьезные проблемы.

Однако Волочкова настаивает, что не употребляет алкоголь и ведет здоровый образ жизни, опубликовав фото с кокосовой пальмы на Мальдивах.



