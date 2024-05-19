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Возвратные заморозки уничтожили часть посевов в России: катаклизм затронул 23 региона

Назван ущерб сельскому хозяйству от заморозков в России

1:07
Экономика

Из-за возвратных заморозков в России погибло около 830 000 га посевов, что составляет около 1% от всей посевной площади, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут.

Назван ущерб сельскому хозяйству от заморозков в России
Фото: unsplash.com by meriç tuna is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Возвратные заморозки в мае затронули посевы в 23 регионах. Минсельхоз проводит оценку ущерба и разрабатывает планы по пересеву.

Вице-премьер Дмитрий Патрушев отметил, что заморозки произошли в Центральном и Приволжском федеральных округах, а также в Волгоградской и Ростовской областях. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в восьми регионах, включая Воронежскую, Липецкую, Тамбовскую, Ростовскую и Орловскую области.

В Липецкой области погибло 5% посевов, особенно пострадали ячмень, рапс и сахарная свекла, сообщают "Ведомости". В Воронежской области пострадали посевы на площади 266 000 га. Все пострадавшие посевы будут пересеяны, для этого имеются необходимые ресурсы.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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