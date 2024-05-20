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Быстрое слоёное тесто: приготовление занимает всего 15 минут, не считая охлаждения

Быстрое слоёное тесто: из него можно готовить как сладкую, так и несладкую выпечку

2:01
Еда

Быстрое слоёное тесто — это простой и универсальный рецепт для разнообразной выпечки. Приготовление теста от RussianFood. com займёт всего несколько минут, а слоистые и воздушные коржи обязательно понравятся вам и вашим близким в пирогах и пирожках.

Быстрое слоёное тесто: из него можно готовить как сладкую, так и несладкую выпечку
Фото: commons.wikimedia.org by Yohan euan o4 is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Ингредиенты:

— 200 г сливочного масла или маргарина,

— 300 мл холодной воды,

— 1 яйцо,

— 550-600 г муки,

— 1 чайная ложка уксуса (9%),

— 0,5 чайной ложки соли.

Приготовление:

  1. Просейте муку, чтобы избавить её от комков и придать воздушность.
  2. В отдельной посуде соедините холодную воду, уксус, соль и яйцо. Хорошо взбейте смесь.
  3. Влейте жидкую смесь в просеянную муку и быстро замесите мягкое и эластичное тесто.
  4. Разделите тесто на две равные части.
  5. Раскатайте первую часть теста тонким слоем, придавая ему форму примерно 3-5 мм толщиной.
  6. Разделите сливочное масло пополам и намажьте одну половину на раскатанное тесто.
  7. Раскатайте вторую часть теста также тонко, а затем положите его на первый слой, чтобы края совпадали.
  8. Разровняйте тесто и намажьте второй слой маслом.
  9. Плотно сверните слои теста в рулет.
  10. Сверните рулет в тугую улитку.
  11. Упакуйте улитку в пищевую плёнку или пакет и оставьте в холодильнике для охлаждения на 15 минут или в морозилке примерно на 2 часа.
  12. Выньте тесто и, приложив небольшое усилие, раскатайте его в нужную форму.

Тесто готово к использованию. Вы можете заморозить его или приступить к приготовлению разнообразных слоистых выпечек. Приятного аппетита и наслаждайтесь многослойной вкусной выпечкой, приготовленной с помощью этого быстрого слоёного теста!

БЫСТРОЕ СЛОЁНОЕ ТЕСТО «За 15 минут» + маленький секретик его приготовления!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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