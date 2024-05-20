Быстрое слоёное тесто: приготовление занимает всего 15 минут, не считая охлаждения

Быстрое слоёное тесто: из него можно готовить как сладкую, так и несладкую выпечку

2:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Быстрое слоёное тесто — это простой и универсальный рецепт для разнообразной выпечки. Приготовление теста от RussianFood. com займёт всего несколько минут, а слоистые и воздушные коржи обязательно понравятся вам и вашим близким в пирогах и пирожках.

Фото: commons.wikimedia.org by Yohan euan o4 is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Ингредиенты:

— 200 г сливочного масла или маргарина,

— 300 мл холодной воды,

— 1 яйцо,

— 550-600 г муки,

— 1 чайная ложка уксуса (9%),

— 0,5 чайной ложки соли.

Приготовление:

Просейте муку, чтобы избавить её от комков и придать воздушность. В отдельной посуде соедините холодную воду, уксус, соль и яйцо. Хорошо взбейте смесь. Влейте жидкую смесь в просеянную муку и быстро замесите мягкое и эластичное тесто. Разделите тесто на две равные части. Раскатайте первую часть теста тонким слоем, придавая ему форму примерно 3-5 мм толщиной. Разделите сливочное масло пополам и намажьте одну половину на раскатанное тесто. Раскатайте вторую часть теста также тонко, а затем положите его на первый слой, чтобы края совпадали. Разровняйте тесто и намажьте второй слой маслом. Плотно сверните слои теста в рулет. Сверните рулет в тугую улитку. Упакуйте улитку в пищевую плёнку или пакет и оставьте в холодильнике для охлаждения на 15 минут или в морозилке примерно на 2 часа. Выньте тесто и, приложив небольшое усилие, раскатайте его в нужную форму.

Тесто готово к использованию. Вы можете заморозить его или приступить к приготовлению разнообразных слоистых выпечек. Приятного аппетита и наслаждайтесь многослойной вкусной выпечкой, приготовленной с помощью этого быстрого слоёного теста!