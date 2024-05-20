Быстрое слоёное тесто: приготовление занимает всего 15 минут, не считая охлаждения

Быстрое слоёное тесто — это простой и универсальный рецепт для разнообразной выпечки. Приготовление теста от RussianFood. com займёт всего несколько минут, а слоистые и воздушные коржи обязательно понравятся вам и вашим близким в пирогах и пирожках.
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Ингредиенты:
— 200 г сливочного масла или маргарина,
— 300 мл холодной воды,
— 1 яйцо,
— 550-600 г муки,
— 1 чайная ложка уксуса (9%),
— 0,5 чайной ложки соли.
Приготовление:
Просейте муку, чтобы избавить её от комков и придать воздушность.
В отдельной посуде соедините холодную воду, уксус, соль и яйцо. Хорошо взбейте смесь.
Влейте жидкую смесь в просеянную муку и быстро замесите мягкое и эластичное тесто.
Разделите тесто на две равные части.
Раскатайте первую часть теста тонким слоем, придавая ему форму примерно 3-5 мм толщиной.
Разделите сливочное масло пополам и намажьте одну половину на раскатанное тесто.
Раскатайте вторую часть теста также тонко, а затем положите его на первый слой, чтобы края совпадали.
Разровняйте тесто и намажьте второй слой маслом.
Плотно сверните слои теста в рулет.
Сверните рулет в тугую улитку.
Упакуйте улитку в пищевую плёнку или пакет и оставьте в холодильнике для охлаждения на 15 минут или в морозилке примерно на 2 часа.
Выньте тесто и, приложив небольшое усилие, раскатайте его в нужную форму.
Тесто готово к использованию. Вы можете заморозить его или приступить к приготовлению разнообразных слоистых выпечек. Приятного аппетита и наслаждайтесь многослойной вкусной выпечкой, приготовленной с помощью этого быстрого слоёного теста!
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БЫСТРОЕ СЛОЁНОЕ ТЕСТО «За 15 минут» + маленький секретик его приготовления!