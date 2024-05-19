Как компании помогают сотрудникам с кредитами: тренды 2024 года

Работодатели готовы выплачивать кредиты россиян

1:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Работодатели некоторых компаний будут помогать своим сотрудникам получать кредиты и оплачивать их. В конце прошлого года в России возникла тенденция дефицита трудовых ресурсов, из-за чего работодатели готовы предпринимать различные меры для удержания квалифицированных специалистов. В частности, некоторые компании используют альтернативные методы найма и удержания сотрудников, такие как помощь в получении банковских займов и даже их погашении.

Фото: commons.wikimedia.org by Bestabo Comparateur is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Эту информацию приводит "Известия" со ссылкой на Центробанк РФ.

В публикации приводится пример предприятий по производству электрооборудования в Марий Эл, где сотрудникам предоставляют льготные кредиты, включая ипотечные. На Барнаульском заводе работникам оплачивают аренду жилья и компенсируют проценты по жилищным займам.

По данным регулятора, такая практика становится настоящим трендом. Некоторые компании предлагают беспроцентные ссуды на первоначальный взнос по ипотечным кредитам. Чаще всего такая поддержка применяется на крупных предприятиях.

Работодатели утверждают, что подобные меры помогают удерживать сотрудников и предотвращают их переход в другие компании.