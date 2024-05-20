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Эксперты системы ОМС рассказали о важности регулярных медицинских осмотров для профилактики заболеваний сердца

Превентивная медицина ОМС: как предотвратить заболевания и улучшить здоровье

2:06
Страхование

В последние годы система ОМС уделяет особое внимание развитию превентивной медицины, что помогает предотвращать многие заболевания и поддерживать здоровье в долгосрочной перспективе.

Превентивная медицина ОМС: как предотвратить заболевания и улучшить здоровье
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смертности в мире. Качество и продолжительность жизни пациентов с такими заболеваниями напрямую зависят от регулярного медицинского наблюдения, включая диспансерное.

Частота проведения диспансерных осмотров варьируется в зависимости от уровня риска заболевания, но для стабильных состояний рекомендуется не реже одного раза в год. Пациентам со средним и низким риском, контролирующим артериальное давление, рекомендуется проходить осмотр каждые 4-6 месяцев. Основные процедуры на приеме включают измерение артериального давления, оценку физических показателей и регулярный мониторинг анализов мочи и крови.

После инфаркта миокарда пациенты проходят специализированное диспансерное наблюдение, включающее наблюдение кардиолога и, через определенное время, терапевта.

Важно отметить, что соблюдение предписанных лечебных мер и рекомендаций, включая регулярные осмотры и прием необходимых лекарств, является ключевым элементом успешного восстановления и поддержания здоровья. Пациенты, перенесшие серьезные сердечно-сосудистые вмешательства, имеют право на бесплатные лекарства в течение определенного срока с момента постановки на диспансерный учет.

Эксперты в области ОМС подчеркивают важность своевременного обращения к врачу или скорой помощи при появлении симптомов сердечно-сосудистых заболеваний.

Диспансерное наблюдение строго регулируется нормативными актами, что позволяет страховым медицинским организациям контролировать его качество. При возникновении трудностей с доступом к медицинской помощи в рамках диспансерного наблюдения рекомендуется обращаться в страховую медицинскую организацию.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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