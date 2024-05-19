"Поменяла мебель в гостиной и спальне": Волочкова раскрыла секрет светлой энергетики в доме

Волочкова заявила, что в ее доме царит светлая энергетика

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что в её подмосковном особняке и квартирах царит светлая энергетика.

Фото: vk.com by Анастасия Волочкова

В интервью для YouTube-канала "Москвичка" она объяснила, что это связано с тем, что до неё там никто не жил.

Волочкова отметила, что как в её квартирах в центре Москвы, так и на Итальянской улице в Санкт-Петербурге, возле Русского музея, никто не проживал до её заселения, что обеспечило новую энергию.

"Но в гостевом доме хозяин этого дома парился в бане. И я, когда ключи получила от этого дома, поменяла мебель в гостиной и спальне вот этого гостевого дома", — рассказала балерина.