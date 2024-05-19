Нехватка самолетов: проблемы с перелетами и отпусками летом 2024

Нехватка самолетов ставит под сомнения отпуска по всему миру

1:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

Нехватка самолетов может вызвать проблемы с отпусками этим летом. Вероятны отмены и задержки рейсов в аэропортах по всей Европе из-за задержек в производстве самолетов, связанных с недавними скандалами по безопасности полетов Boeing и Pratt & Whitney. Это станет серьезной проблемой для путешественников, планирующих авиаперелеты.

Фото: flickr.com by Роб Старлинг is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Из-за проблем с безопасностью полетов Boeing и неисправностей двигателей Pratt & Whitney, многие авиакомпании столкнулись с нехваткой исправных самолетов. Avia Solutions, крупнейшая лизинговая компания по продаже воздушных судов, сообщила, что в ближайшие месяцы авиакомпании будут вынуждены сократить свои расписания из-за необходимости проведения срочных проверок новых самолетов.

Ситуация осложняется тем, что многие авиакомпании уже арендовали дополнительные самолеты, поскольку часть их флота временно выведена из эксплуатации из-за технических неисправностей. Например, Wizz Air вернула 45 самолетов, British Airways — четыре, а TUI — 14.

В результате сложившейся ситуации многие пассажиры могут столкнуться с отменами рейсов или значительными задержками при бронировании билетов на летний сезон.