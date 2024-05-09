Летние заботы о коже: как избежать проблем и сохранить ее здоровье

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Какие кожные проблемы могут возникнуть в летний период

1:28
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Летом кожа сталкивается с рядом проблем, включая солнечные ожоги, пигментацию, отечность, аллергические реакции, обезвоженность и усиленное выделение себума, что может привести к обострению акне и другим кожным проблемам.

Какие кожные проблемы могут возникнуть в летний период
Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai is licensed under Attribution 2.0 Generic

Солнечные ожоги возникают из-за избыточного воздействия ультрафиолетовых лучей. Для защиты следует использовать солнцезащитные средства с высоким SPF, наносить их каждые два часа и избегать солнечных лучей в периоды максимальной активности.

Пигментация кожи может быть вызвана ультрафиолетовым излучением, поэтому важно использовать средства с SPF и избегать косметических процедур, нарушающих целостность кожи.

Жара и влажность летней погоды могут спровоцировать обострение акне из-за усиленной работы потовых желез и выделения себума. Для предотвращения рекомендуется правильное и деликатное очищение кожи, избегание чрезмерного использования косметики и тяжелых кремов.

Отеки становятся распространенной проблемой летом. Для их справления рекомендуется употребление достаточного количества воды, избегание слишком острой и соленой пищи и увеличение физической активности.

Обезвоженность кожи можно предотвратить, употребляя больше воды, избегая длительного нахождения на солнце и увлажняя кожу с помощью косметических средств.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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