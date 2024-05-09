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Прорыв в космических исследованиях: впервые обнаружена атмосфера на экзопланете, похожей на Землю

На скалистой суперземле впервые обнаружен намек на атмосферу

2:21
Наука

Астрономы, работающие с космическим телескопом Джеймса Уэбба (JWST), сообщили о возможном наличии плотной атмосферы, содержащей углекислый газ или угарный газ, на экзопланете 55 Cancri e, известной как сверхземля. Если это подтвердится, то 55 Cancri e станет первой известной каменистой планетой вне Солнечной системы с плотной атмосферой.

На скалистой суперземле впервые обнаружен намек на атмосферу
Фото: commons.wikimedia.org by Ngc1535 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Земля также является каменистой планетой с атмосферой, которая защищает жизнь от солнечной радиации и условий космоса. В отличие от Земли, Марс имеет очень разреженную атмосферу, что могло способствовать отсутствию известных форм жизни. Атмосфера не гарантирует наличие жизни, но является важным начальным условием.

Хотя жизнь на 55 Cancri e маловероятна из-за расплавленной поверхности планеты, возможность наличия атмосферы, выявленная JWST, является обнадеживающим знаком нашего прогресса в поиске землеподобных планет.

55 Cancri e вдвое больше Земли по радиусу и в восемь раз тяжелее. Планета обращается вокруг звезды, меньшей, чем наше Солнце, с орбитальным периодом менее 18 часов, что делает ее экстремально горячей с возможным вулканизмом и магматическим океаном. Предполагается, что геологическая активность способствует поддержанию атмосферы.

По словам Ренью Ху из Лаборатории реактивного движения НАСА, планета настолько горячая, что часть породы может испаряться. 55 Cancri e приливно заблокирована, поэтому одна сторона всегда обращена к звезде. Обнаружение JWST указывает на более холодную, чем ожидалось, дневную сторону планеты, что может быть объяснено атмосферой.

Однако для подтверждения этих предположений потребуется дополнительное наблюдение. Брис-Оливье Демори из Бернского университета отметил, что несмотря на многолетние наблюдения, природа 55 Cancri e остается загадочной до сих пор.

JWST расширяет границы изучения экзопланет, в том числе скалистых, что открывает новые возможности для астрономии.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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