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Идеальная форма бровей для вашего типа лица: советы для безупречного внешнего вида

Как подобрать форму бровей: руководство для разных типов лиц

1:32
Моя семья » Красота и стиль

Брови могут значительно изменить ваш облик, являясь важным элементом вашей внешности. Подходящая форма способна выделить ваши черты и добавить изысканности вашему облику. Портал bebeautiful.in рассказывает, как подобрать форму бровей для различных типов лиц.

Как подобрать форму бровей: руководство для разных типов лиц
Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai is licensed under Attribution 2.0 Generic

Круглое лицо: угловатые брови

Если ваше лицо имеет круглую форму, лучше всего подойдут угловатые брови. Они помогут визуально удлинить лицо и сделать его более стройным.

Овальное лицо: мягкие арки

Овальное лицо уже по себе сбалансировано, поэтому вам не нужно делать брови слишком контрастными. Мягкие дуги, повторяющие естественную форму, идеально подойдут для вашего типа внешности.

Квадратное лицо: изогнутые линии

Слегка изогнутые брови помогут смягчить угловатые черты квадратного лица, придавая образу женственности.

Лицо в форме сердца: естественные брови

Избегайте слишком тонких бровей, чтобы не увеличить визуально лоб. Лучше всего подчеркнуть естественную форму.

Алмазное лицо: округлые брови

Округлые брови помогут подчеркнуть скулы и придать лицу более симметричный вид. Избегайте слишком резких углов и стремитесь к плавному изгибу, чтобы сохранить естественность образа.

Следуйте этим рекомендациям, чтобы найти идеальную форму бровей, соответствующую вашему типу лица.

Как подобрать форму бровей по типу лица
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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