Вкусный медовый десерт из изюма, орехов, семян и пряных специй: питательный и полезный перекус

Вы можете съесть горсть простых орехов в качестве питательного перекуса, но если вы хотите поэкспериментировать, попробуйте этот простой рецепт, в котором пикантные орехи и семена сочетаются с питательными сухофруктами.
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Ингредиенты
1 стакан изюма
1/4 стакана мёда
1/4 стакана измельчённого фундука
1/4 стакана нарезанных орехов пекан
1/4 стакана измельчённого миндаля
1/4 стакана ядер семян подсолнечника
1 чайная ложка сливочного масла
1/2 чайной ложки молотой корицы
1/4 чайной ложки молотого кардамона
1/4 чайной ложки соли
Немного молотой гвоздики
Кулинарный спрей
Приготовление
Застелите противень пергаментной бумагой или фольгой и сбрызните кулинарным спреем.
Нагрейте сливочное масло в большой сковороде с антипригарным покрытием на средне-сильном огне. Добавьте мёд и готовьте две минуты, пока смесь не начнёт пузыриться.
Добавьте в сковороду миндаль вместе с фундуком, орехами пекан, семечками, молотой корицей, солью, кардамоном и гвоздикой. Готовьте смесь на среднем огне в течение восьми минут или пока орехи не станут золотистыми. Часто помешивайте, чтобы ингредиенты не прилипали друг к другу. Добавьте изюм. Выложите смесь на подготовленный противень и остудите.