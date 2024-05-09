Вкусный медовый десерт из изюма, орехов, семян и пряных специй: питательный и полезный перекус

Как приготовить десерт из жареных в меду орехов, семян и изюма

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы можете съесть горсть простых орехов в качестве питательного перекуса, но если вы хотите поэкспериментировать, попробуйте этот простой рецепт, в котором пикантные орехи и семена сочетаются с питательными сухофруктами.

Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

1 стакан изюма

1/4 стакана мёда

1/4 стакана измельчённого фундука

1/4 стакана нарезанных орехов пекан

1/4 стакана измельчённого миндаля

1/4 стакана ядер семян подсолнечника

1 чайная ложка сливочного масла

1/2 чайной ложки молотой корицы

1/4 чайной ложки молотого кардамона

1/4 чайной ложки соли

Немного молотой гвоздики

Кулинарный спрей

Приготовление

Застелите противень пергаментной бумагой или фольгой и сбрызните кулинарным спреем. Нагрейте сливочное масло в большой сковороде с антипригарным покрытием на средне-сильном огне. Добавьте мёд и готовьте две минуты, пока смесь не начнёт пузыриться. Добавьте в сковороду миндаль вместе с фундуком, орехами пекан, семечками, молотой корицей, солью, кардамоном и гвоздикой. Готовьте смесь на среднем огне в течение восьми минут или пока орехи не станут золотистыми. Часто помешивайте, чтобы ингредиенты не прилипали друг к другу. Добавьте изюм. Выложите смесь на подготовленный противень и остудите.