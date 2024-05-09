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Вкусный медовый десерт из изюма, орехов, семян и пряных специй: питательный и полезный перекус

Как приготовить десерт из жареных в меду орехов, семян и изюма

1:31
Еда

Вы можете съесть горсть простых орехов в качестве питательного перекуса, но если вы хотите поэкспериментировать, попробуйте этот простой рецепт, в котором пикантные орехи и семена сочетаются с питательными сухофруктами.

Как приготовить десерт из жареных в меду орехов, семян и изюма
Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 1 стакан изюма
  • 1/4 стакана мёда
  • 1/4 стакана измельчённого фундука
  • 1/4 стакана нарезанных орехов пекан
  • 1/4 стакана измельчённого миндаля
  • 1/4 стакана ядер семян подсолнечника
  • 1 чайная ложка сливочного масла
  • 1/2 чайной ложки молотой корицы
  • 1/4 чайной ложки молотого кардамона
  • 1/4 чайной ложки соли
  • Немного молотой гвоздики
  • Кулинарный спрей

Приготовление

  1. Застелите противень пергаментной бумагой или фольгой и сбрызните кулинарным спреем.
  2. Нагрейте сливочное масло в большой сковороде с антипригарным покрытием на средне-сильном огне. Добавьте мёд и готовьте две минуты, пока смесь не начнёт пузыриться.
  3. Добавьте в сковороду миндаль вместе с фундуком, орехами пекан, семечками, молотой корицей, солью, кардамоном и гвоздикой. Готовьте смесь на среднем огне в течение восьми минут или пока орехи не станут золотистыми. Часто помешивайте, чтобы ингредиенты не прилипали друг к другу. Добавьте изюм. Выложите смесь на подготовленный противень и остудите. 
Орехи в меду
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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