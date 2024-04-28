Учёным удалось разработать способный помочь в лечении болезни Альцгеймера наноматериал

Исследователи из Университета Висконсин-Мэдисон и Северо-Западного университета разработали новый метод лечения нейродегенеративных заболеваний, таких как болезни Альцгеймера, Паркинсона и ALS, с использованием наноматериала, который имитирует белки.
Этот подход основан на использовании белковоподобного полимера (PLP), который способен связываться с белками, подобными Nrf2, и бороться с окислительным стрессом в клетках мозга. Первые эксперименты показали, что PLP эффективно активирует Nrf2, усиливая антиоксидантную защиту без побочных эффектов, сообщает Science Daily.
Несмотря на обнадеживающие результаты, требуются дальнейшие исследования и испытания на животных. В отдельной статье упоминается, что определенные продукты могут способствовать хорошему сну, что также важно для поддержания здоровья.
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