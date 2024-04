Учёным удалось разработать способный помочь в лечении болезни Альцгеймера наноматериал

Исследователи из Университета Висконсин-Мэдисон и Северо-Западного университета разработали новый метод лечения нейродегенеративных заболеваний, таких как болезни Альцгеймера, Паркинсона и ALS, с использованием наноматериала, который имитирует белки.

Фото: https://www.rawpixel.com/image/2288634/free-photo-image-laboratory-science-scientist by Centers for Disease Control and Prevention (Source) is licensed under public domain