Без усилий и диет: удивительный секрет стройности Сергея Соседова

Сергей Соседов делится секретом своей стройности

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сергей Соседов, известный телеведущий, объяснил, что его стройность — результат генетической предрасположенности, унаследованной от его высоких и худых предков.

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В интервью для портала Prozvezd он уточнил, что с 16 лет его вес остается практически неизменным: с 62 кг в юности до 64 кг при росте 186 см в настоящее время. Соседов также отметил, что он не ограничивает себя в питании и особенно любит мясо, которое великолепно готовит его мама.

Телеведущий признал, что еда важна для его настроения и продуктивности, упомянув, что его группа крови требует быть сытым.