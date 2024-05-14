Какие блюда на шведском столе лучше обходить стороной: безопасное питание на отдыхе

Какие блюда нельзя есть на фуршетах и завтраках в отелях

1:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

Чтобы избежать неприятных ситуаций с пищеварением во время отпуска из-за шведского стола, специалисты по безопасности пищевых продуктов рекомендуют остерегаться некоторых блюд. В первую очередь следует учитывать два аспекта: поддержание правильной температуры горячих блюд и возможность загрязнения деликатесов другими посетителями, которые могут не соблюдать гигиену.

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"Горячие блюда должны оставаться горячими, а холодные — холодными. Это помогает избежать температурных зон, благоприятных для размножения бактерий", — поясняет доктор Эллен Шумейкер в интервью HuffPost.

Поэтому важно проверять, что горячие блюда хранятся в мармитах — устройствах с крышкой и подогревом, которые поддерживают оптимальную температуру. Охлажденные мясные продукты, колбасы и сыры лучше избегать, особенно если они находились при комнатной температуре более двух часов.

Эксперты также не советуют употреблять нарезанные фрукты и овощи, которые долго лежали на общем столе или выглядят загрязненными.

"Свежие овощи, такие как салат-латук или капуста, могут быть загрязнены почвой, если они не были тщательно вымыты. Почва может содержать множество различных микроорганизмов", — объясняет доктор Брайан Куок Ле в интервью.

По этой же причине стоит избегать плохо вымытых бахчевых культур, таких как дыни и арбузы, чтобы предотвратить возможные неприятные последствия.