Из-за похолодания в Москве передумали отключать горячую воду: "сезон тазиков" стартует на неделю позже

Из-за похолодания летние отключения горячего водоснабжения в Москве начнутся на неделю позже — не с 14, а с 20 мая. Соответствующее решение принято правительством столицы 6 мая, о нём сообщает "МОЭК" в понедельник.
Одновременно было решено возобновить завершённый было отопительный сезон. В Подмосковье его также продлили.
"Корректировка графика не скажется на продолжительности отключений горячей воды у потребителей, и сроки не превысят 10 дней", — уточнил главный инженер — заместитель управляющего директора ПАО "МОЭК" Роман Коровин.
Сейчас графики отключений корректируют, поэтому работа информационных ресурсов, на которых они были доступны, приостановлена.
Певица Любовь Успенская призналась, что ждала перемен в характере Филиппа Киркорова после скандала с "голой вечеринкой".