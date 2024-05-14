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Из-за похолодания в Москве передумали отключать горячую воду: "сезон тазиков" стартует на неделю позже

"МОЭК" объявила о переносе сезона отключений горячей воды в Москве на неделю

0:47
Недвижимость

Из-за похолодания летние отключения горячего водоснабжения в Москве начнутся на неделю позже — не с 14, а с 20 мая. Соответствующее решение принято правительством столицы 6 мая, о нём сообщает "МОЭК" в понедельник.

"МОЭК" объявила о переносе сезона отключений горячей воды в Москве на неделю
Фото: mosreg.ru is licensed under public domain

Одновременно было решено возобновить завершённый было отопительный сезон. В Подмосковье его также продлили.

"Корректировка графика не скажется на продолжительности отключений горячей воды у потребителей, и сроки не превысят 10 дней", — уточнил главный инженер — заместитель управляющего директора ПАО "МОЭК" Роман Коровин.

Сейчас графики отключений корректируют, поэтому работа информационных ресурсов, на которых они были доступны, приостановлена.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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