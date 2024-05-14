Веганский смузи-боул из капусты, авокадо, шпината и яблока: подзарядитесь энергией на весь день

Веганский смузи-боул: полезный завтрак

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот освежающий и сытный смузи-боул идеально подходит для тех, кто придерживается веганской или вегетарианской диеты. В нём много полезных для здоровья витаминов и минералов.

Фото: flickr.com by YoAmes is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ингредиенты

1 большой лист капусты

1/2 авокадо

1 банан, очищенный

1 горсть шпината

1/2 яблока

1 киви

1 столовая ложка семян льна

1 столовая ложка семян чиа

Стевия

1–2 чашки кокосового молока

1 горсть грецких орехов

Киви, нарезанный ломтиками

Приготовление

Поместите все ингредиенты в блендер и взбивайте около 1 минуты до получения однородной массы. Отрегулируйте густоту, добавив в смесь больше кокосового молока. Сверху выложите виноград, измельчённые грецкие орехи и дополнительно нарезанные киви.