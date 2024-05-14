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Веганский смузи-боул из капусты, авокадо, шпината и яблока: подзарядитесь энергией на весь день

Веганский смузи-боул: полезный завтрак

0:53
Еда

Этот освежающий и сытный смузи-боул идеально подходит для тех, кто придерживается веганской или вегетарианской диеты. В нём много полезных для здоровья витаминов и минералов.

Веганский смузи-боул: полезный завтрак
Фото: flickr.com by YoAmes is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ингредиенты

  • 1 большой лист капусты
  • 1/2 авокадо
  • 1 банан, очищенный
  • 1 горсть шпината
  • 1/2 яблока
  • 1 киви
  • 1 столовая ложка семян льна
  • 1 столовая ложка семян чиа
  • Стевия
  • 1–2 чашки кокосового молока
  • 1 горсть грецких орехов
  • Киви, нарезанный ломтиками

Приготовление

Поместите все ингредиенты в блендер и взбивайте около 1 минуты до получения однородной массы. Отрегулируйте густоту, добавив в смесь больше кокосового молока. Сверху выложите виноград, измельчённые грецкие орехи и дополнительно нарезанные киви.

Смузи На Каждый День - Простые Рецепты Смузи-Боул
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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