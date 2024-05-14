Веганский смузи-боул из капусты, авокадо, шпината и яблока: подзарядитесь энергией на весь день

Этот освежающий и сытный смузи-боул идеально подходит для тех, кто придерживается веганской или вегетарианской диеты. В нём много полезных для здоровья витаминов и минералов.
Поместите все ингредиенты в блендер и взбивайте около 1 минуты до получения однородной массы. Отрегулируйте густоту, добавив в смесь больше кокосового молока. Сверху выложите виноград, измельчённые грецкие орехи и дополнительно нарезанные киви.
Певица Любовь Успенская призналась, что ждала перемен в характере Филиппа Киркорова после скандала с "голой вечеринкой".